Nebel
DE | FR
burger
Schweiz
Justiz

Mass-Voll-Präsident Rimoldi zieht Urteil wegen Beschimpfung weiter

Mass-Voll-Präsident Rimoldi zieht Urteil wegen Beschimpfung weiter

Mass-Voll-Präsident Nicolas Rimoldi zieht seine Verurteilung wegen Beschimpfung weiter.
30.11.2025, 09:4530.11.2025, 09:45

Das Zürcher Bezirksgericht hatte eine bedingte Geldstrafe von 15 Tagessätzen zu 70 Franken ausgesprochen, weil er Polizisten als «Nazis» beschimpft haben soll.

Activist Nicolas A. Rimoldi, centre, opponent of the &quot;Demo against the right&quot; in solidarity with Germany, on Saturday, 22 February 2025, in Einsiedeln, Switzerland. An authorised &quot;Demo ...
Nicolas Rimoldi will das Urteil gegen ihn anfechten.Bild: keystone

Mass-Voll und Rimoldi wollen in Berufung gehen und das Urteil vors Zürcher Obergericht bringen, wie die Organisation am Sonntag mitteilte.

Rimoldi soll im Januar 2022 Transportpolizisten und Securitas-Angestellte am Zürcher Hauptbahnhof als «Nazis» und «Faschisten» beschimpft haben, was Rimoldi im Strafverfahren bestritt.

Auch in der Mitteilung vom Sonntag hiess es, er habe die Beschimpfung nie geäussert.

Abgeführt worden war Rimoldi, nachdem er in einem Zug ohne die zu der Zeit vorgeschriebene Corona-Schutzmaske unterwegs war. Rimoldi sagte im Rahmen des Prozesses, er habe dafür über ein ärztliches Attest verfügt.

Bei der Urteilseröffnung vor elf Tagen sagte der Richter, es gebe keinen Grund zur Annahme, dass sich der Transportpolizist die Beschimpfungen ausgedacht habe. Bei seiner Abführung habe sich Rimoldi damals «renitent verhalten», sagte der Richter weiter. Das würden auch Videos zeigen. (sda)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
2 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
2
500 Personen demonstrieren im Tessin gegen Sparmassnahmen
Rund 500 Personen haben am Samstag in Bellinzona TI gegen die Sparmassnahmen der Tessiner Regierung demonstriert. Die organisierenden Gewerkschaften fordern eine Erhöhung der Beiträge an sozialmedizinische und sozialpädagogische Institutionen.
Zur Story