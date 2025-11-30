Mass-Voll-Präsident Rimoldi zieht Urteil wegen Beschimpfung weiter

Mass-Voll-Präsident Nicolas Rimoldi zieht seine Verurteilung wegen Beschimpfung weiter.

Das Zürcher Bezirksgericht hatte eine bedingte Geldstrafe von 15 Tagessätzen zu 70 Franken ausgesprochen, weil er Polizisten als «Nazis» beschimpft haben soll.

Nicolas Rimoldi will das Urteil gegen ihn anfechten. Bild: keystone

Mass-Voll und Rimoldi wollen in Berufung gehen und das Urteil vors Zürcher Obergericht bringen, wie die Organisation am Sonntag mitteilte.

Rimoldi soll im Januar 2022 Transportpolizisten und Securitas-Angestellte am Zürcher Hauptbahnhof als «Nazis» und «Faschisten» beschimpft haben, was Rimoldi im Strafverfahren bestritt.

Auch in der Mitteilung vom Sonntag hiess es, er habe die Beschimpfung nie geäussert.

Abgeführt worden war Rimoldi, nachdem er in einem Zug ohne die zu der Zeit vorgeschriebene Corona-Schutzmaske unterwegs war. Rimoldi sagte im Rahmen des Prozesses, er habe dafür über ein ärztliches Attest verfügt.

Bei der Urteilseröffnung vor elf Tagen sagte der Richter, es gebe keinen Grund zur Annahme, dass sich der Transportpolizist die Beschimpfungen ausgedacht habe. Bei seiner Abführung habe sich Rimoldi damals «renitent verhalten», sagte der Richter weiter. Das würden auch Videos zeigen. (sda)