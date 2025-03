«Laufen Gefahr, abgehängt zu werden»: Nationalrätin und Bund wittern grosse Chancen bei KI

Laut Christ fehle es der Schweiz noch an einer konkreten Vision. «Wir müssen uns – wie bei der Verkehrsplanung – fragen: Wo wollen wir in zehn, zwanzig Jahren stehen? Wenn wir nicht handeln, laufen wir Gefahr, abgehängt zu werden.» So sieht ihre Motion vor, dass die Schweiz ein nationales KI-Kompetenzzentrum erhalten soll, strategische Ziele zur Stärkung der Forschung und Innovation formuliert und einen Plan zur Talentförderung und -gewinnung ausarbeitet.

Die Frage nach dem bestmöglichen Umgang mit dieser technologischen Revolution beschäftigt auch das Parlament. Am Donnerstag winkte der Ständerat eine Motion durch, die geistiges Eigentum vor unbefugter Nutzung durch KI besser schützen will. Während der Frühlingssession wurden zudem zwölf neue Vorstösse zu diesem Thema eingereicht.

Bis Ende dieses Jahres soll ein Umsetzungsplan für diese strategischen Ziele vorliegen. Auch an der Regulierung von KI in der restlichen Schweiz arbeitet die Landesregierung derzeit. Dazu hat der Bund Anfang Februar 2025 eine Auslegeordnung präsentiert und unter anderem verkündet, dass die Schweiz die KI-Konventionen des Europarats übernehmen soll.

«Die künstliche Intelligenz (KI) verändert die Welt grundlegend», schreibt der Bundesrat in einer Medienmitteilung vom Freitag. Auch bei der Bundesverwaltung beeinflusse die KI viele Aufgabenbereiche. In Bundesbern hofft man insbesondere, dass KI-Systeme helfen können, Verwaltungsprozesse effizienter auszugestalten.

Finnland ist das glücklichste Land der Welt – vier Personen erklären, warum das so ist

Finnland ist das glücklichste Land der Welt. Vier Menschen aus Finnland erzählen, weshalb das so ist – und wo sich die Schweiz eine Scheibe abschneiden könnte.

Zum achten Mal in Folge führt Finnland das Ranking der glücklichsten Länder der Welt an. Und lässt die Schweiz weit hinter sich. Was steckt hinter dem Rätsel des finnischen Glücks? Und was können wir davon lernen?