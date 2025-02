Es wurden Nachrichten vom Mail-Account von Ruedi Eberle an Drittpersonen weitergeleitet. Bild: keystone

Hackerangriff auf Innerrhoder Finanzvorsteher: An 200 Personen E-Mails verschickt

Hacker sind am Donnerstag in das E-Mail-Konto des Finanzvorstehers von Appenzell Innerrhoden eingedrungen. Es wurden Nachrichten vom Mail-Account von Ruedi Eberle (SVP) an Drittpersonen weitergeleitet, schrieb der Kanton Appenzell Innerrhoden am Freitag in einer Mitteilung.

An rund 200 Personen seien vom entsprechenden Account aus Mails verschickt worden, erklärte ein Sprecher des Innerrhoder Amts für Informatik gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Dabei sei es wohl darum gegangen, Zugriff zu weiteren Postfächern zu erhalten. Die betroffenen Empfängerinnen und Empfänger der Nachrichten seien umgehend kontaktiert worden, so der Sprecher weiter.

Die Verbreitung dieser Mails sei nach dem Fremdzugriff von einem Sicherheitssystem erkannt und «rasch unterbunden» worden, schrieb das Innerrhoder Finanzdepartement weiter. Nach aktuellem Stand wurden keine Daten gestohlen. Auch seien keine weiteren E-Mail-Konten der kantonalen Verwaltung betroffen.

Das kantonale Amt für Informatik habe weitere Sicherheitsmassnahmen eingeleitet. Abklärungen und eine Analyse des Vorfalls fänden derzeit statt. (sda)