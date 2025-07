Nach Felssturz: Zugang zu Staumauer im Wallis gesperrt

Sie gilt als Touristenattraktion und bietet normalerweise Führungen im Innern an. Die Krone der Mauer ist zu Fuss oder durch eine Luftseilbahn zu erreichen.

Die Staumauer ist 75 Jahre alt und nach Angaben der Betreiber mit 285 Metern die höchste Gewichtsstaumauer der Welt. Sie staue ein Wasservolumen von 400 Millionen Kubikmetern und bilde damit den grössten künstlichen See der Schweiz.

Am Wochenende hatten sich nahe der Staumauer im oberen Teil des Tals Val d'Hérémence rund 5000 Kubikmeter Gestein gelöst. Am Mittwoch kam es zu weiteren kleinen Abbrüchen. «Die Sicherheit der Staumauer war zu keinem Zeitpunkt gefährdet», teilte der Grande Dixence-Chef Beat Imboden mit. Das Bauwerk liegt auf gut 2'300 Metern Höhe.

Italienische Restaurants gibt es viele, aber dass eine einzelne Firma 200 davon betreibt, wie die deutsche Kette L’Osteria, ist ungewöhnlich. Sie eröffnete im Jahr 1999 das erste Restaurant in Nürnberg und wurde im Jahr 2023 mehrheitlich von der Investmentgesellschaft McWin übernommen. Nun will sie auch in der Schweiz kräftig zulegen. Das Erfolgsrezept: Die Restaurants sind – mit Ausnahme von Details wie lokalen Weinen – immer gleich aufgebaut, von der Beleuchtung bis zum Dekor wird alles aus der Zentrale vorgegeben. Herzstück sind die grossen Pizzen.