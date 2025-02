Co-Präsidentin der SP Frauen tritt zurück

Mathilde Mottet ist seit knapp einem Jahr im Amt – und tritt im April bereits wieder zurück. Bild: keystone

Die Co-Präsidentin der SP Frauen, Mathilde Mottet, tritt per Anfang April zurück. Die Nachfolge soll an der Mitgliederversammlung im September gewählt werden, wie die SP Frauen mitteilten.

Die Walliserin Mottet hatte ihr Amt im Februar des vergangenen Jahres angetreten. Bereits seit 2022 war sie in der Geschäftsleitung der SP Frauen tätig. Bis im Juni 2023 war Mottet zudem Vizezentralsekretärin der Juso.

Sie habe vor einem Jahr mit einer klaren Vision für die SP als Partei, die sich für eine radikale Transformation der Gesellschaft einsetze, für das Co-Präsidium der SP Frauen kandidiert. «Bei der Umsetzung dieser Vision bin ich jedoch auf Schwierigkeiten gestossen», wird Mottet in der Mitteilung vom Freitagabend zitiert.

In Zukunft wolle sie sich vermehrt aktivistisch engagieren. Die andere bisherige Co-Präsidentin, Nationalrätin Tamara Funiciello (BE), stelle sich indes weiterhin zur Verfügung, hiess es am Freitagabend weiter. (sda)