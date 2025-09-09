Importiertes Aufbackbrot macht Schweizer Bäckereien zu schaffen

«Über die letzten Jahre haben wir geknetet, gebacken und alle Schwierigkeiten so gut wie möglich gemeistert», schreibt die Limmatbeck AG auf Instagram. Nun sei der Ofen aber definitiv ausgegangen. Von heute auf morgen schliesst die traditionelle Bäckerei mit sechs Standorten und zwei Cafés in Zürich und im Aargau ihre Türen. Der Betrieb mit 55 Angestellten meldet Konkurs.

Es handelt sich dabei nicht um einen Einzelfall. In der Schweiz müssen immer mehr Bäckereien schliessen.

Noch vor 25 Jahren waren beim Verband Schweizer Bäcker-Confiseure SBC 2500 traditionelle Bäckereien registriert. Nun sind es nur noch 1200 Mitglieder. «Statistisch gesehen hat in der Schweiz in den vergangenen Jahrzehnten fast wöchentlich eine Bäckerei geschlossen», wie SRF berichtet.

Für die derzeitigen Schliessungen gebe es die unterschiedlichsten Gründe, sagt Claudia Vernocchi, Vizedirektorin des Branchenverbandes SBC. Finanzielle Schwierigkeiten, Probleme mit dem Standort, fehlende Nachfolge im Familienbetrieb. Die Entwicklung im laufenden Jahr gehe weiter. Man dürfe aber nicht vergessen, dass es auch etliche Betriebe gebe, die sehr erfolgreich seien, betont Vernocchi.

Brotteig wird in der traditionsreichen Bäckerei Schillig in Uri nach altem Rezept im Ofen gebacken, 26. Februar 2025. Bild: keystone

Billigbrot aus dem Ausland setzt lokale Bäckereien unter Druck

Unter Druck stehen traditionelle Bäckereien vor allem wegen neuer Konkurrenz: Tankstellen und Discounter backen importierte Teige auf, die günstiger sind und entsprechend zu niedrigeren Preisen verkauft werden können. Hinzu kommen längere Öffnungszeiten, die den Wettbewerb zusätzlich verschärfen.

Im letzten Jahr wunden 161'000 Tonnen Backwaren (Brot, Gipfeli, Weggli, Pizzen und andere Backwaren) in die Schweiz importiert, das sind 50 Prozent mehr als vor zehn Jahren.

Die Bäckereien erhoffen sich mit der neu eingeführten Deklarationspflicht, dass Kundinnen und Kunden lieber frisches und lokales Brot statt Aufbackbrot aus dem Ausland kaufen. (cst)