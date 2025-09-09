wechselnd bewölkt16°
DE | FR
burger
Schweiz
Gesellschaft & Politik

Importiertes Aufbackbrot macht Schweizer Bäckereien zu schaffen

Importiertes Aufbackbrot macht Schweizer Bäckereien zu schaffen

09.09.2025, 10:2709.09.2025, 10:27
Mehr «Schweiz»

«Über die letzten Jahre haben wir geknetet, gebacken und alle Schwierigkeiten so gut wie möglich gemeistert», schreibt die Limmatbeck AG auf Instagram. Nun sei der Ofen aber definitiv ausgegangen. Von heute auf morgen schliesst die traditionelle Bäckerei mit sechs Standorten und zwei Cafés in Zürich und im Aargau ihre Türen. Der Betrieb mit 55 Angestellten meldet Konkurs.

Es handelt sich dabei nicht um einen Einzelfall. In der Schweiz müssen immer mehr Bäckereien schliessen.

Noch vor 25 Jahren waren beim Verband Schweizer Bäcker-Confiseure SBC 2500 traditionelle Bäckereien registriert. Nun sind es nur noch 1200 Mitglieder. «Statistisch gesehen hat in der Schweiz in den vergangenen Jahrzehnten fast wöchentlich eine Bäckerei geschlossen», wie SRF berichtet.

Für die derzeitigen Schliessungen gebe es die unterschiedlichsten Gründe, sagt Claudia Vernocchi, Vizedirektorin des Branchenverbandes SBC. Finanzielle Schwierigkeiten, Probleme mit dem Standort, fehlende Nachfolge im Familienbetrieb. Die Entwicklung im laufenden Jahr gehe weiter. Man dürfe aber nicht vergessen, dass es auch etliche Betriebe gebe, die sehr erfolgreich seien, betont Vernocchi.

Brotteig wird nach altem Rezept und traditioneller Ruhezeit verarbeitet und anschliessend im Ofen gebacken, in der traditionsreichen Baeckerei Schillig von Christian Schillig in Buerglen im Kanton Uri ...
Brotteig wird in der traditionsreichen Bäckerei Schillig in Uri nach altem Rezept im Ofen gebacken, 26. Februar 2025.Bild: keystone

Billigbrot aus dem Ausland setzt lokale Bäckereien unter Druck

Unter Druck stehen traditionelle Bäckereien vor allem wegen neuer Konkurrenz: Tankstellen und Discounter backen importierte Teige auf, die günstiger sind und entsprechend zu niedrigeren Preisen verkauft werden können. Hinzu kommen längere Öffnungszeiten, die den Wettbewerb zusätzlich verschärfen.

Im letzten Jahr wunden 161'000 Tonnen Backwaren (Brot, Gipfeli, Weggli, Pizzen und andere Backwaren) in die Schweiz importiert, das sind 50 Prozent mehr als vor zehn Jahren.

Die Bäckereien erhoffen sich mit der neu eingeführten Deklarationspflicht, dass Kundinnen und Kunden lieber frisches und lokales Brot statt Aufbackbrot aus dem Ausland kaufen. (cst)

Das könnte dich auch interessieren:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Diese 23 Leute können mit ihren Backkünsten definitiv nicht angeben
1 / 26
Diese 23 Leute können mit ihren Backkünsten definitiv nicht angeben
quelle: instagram/north_london_allotment
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Ob das gut geht? Baroni macht ein Glacebrot
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
2 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
2
Meistgelesen
1
Totale Mondfinsternis: Warum sich heute ein Blick in den Himmel lohnt
2
«Trump geht es nur um ein einziges Ziel»
3
Enthüllt: Wie eine streng geheime Mission des Seal Team 6 in Nordkorea scheiterte
4
SRF-Comedian Büsser: «Seit diesem Shitstorm habe ich eine Schere im Kopf»
5
Weil Montag: Leute mit kläglicher Arbeitsmoral – in 31 tragisch-lustigen Bildern
Meistkommentiert
1
Andi Zeqiri wechselt nach Polen +++ Nottingham entlässt schon den Coach
2
Europa schlägt neue Russland-Sanktionen vor +++ Lawrow: «Wir wollen keine Mauer errichten»
3
Die Trump-Regierung hält der Schweiz den Spiegel vor
4
Gegner toben wegen Röstis Tempo-30-Plänen – das sagt der Demokratieforscher
5
Maurer: «China ist für mich inzwischen sicherer als die Schweiz» – Experte schätzt ein
Meistgeteilt
1
Ist der Oktoberfest-Hype vorbei? So viele Partys weniger sind in diesem Jahr
2
Neue Hauptdarsteller in der Hockey-Saga Ambri-Piotta
3
Kultfigur Walter Frosch spielt mit einem Zigarettenpäckchen im Stutzen
4
Puerto Rico erwartet Kampfjet Stationierung ++ Südkoreas Präsident kritisiert Festnahmen
5
U21-Nati gewinnt Test gegen Albanien +++ Urs Kessler ist neuer Chef beim Eishockey-Verband
Stadler erhält 150-Millionen-Auftrag von der Zentralbahn
Der Zugbauer Stadler hat von der Zentralbahn (ZB) einen weiteren Auftrag erhalten. Die ZB habe insgesamt acht Triebzüge für die Strecken Luzern-Interlaken und Luzern-Engelberg bestellt, teilte Stadler mit. Die Gesamtinvestition belaufe sich auf rund 150 Millionen Franken.
Zur Story