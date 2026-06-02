10-Millionen-Schweiz: Umstrittenes Minigame ist wieder online

Das «Schweiz schützen»-Game ist wieder online. Bild: Screenshot Egerkinger Komitee

10-Millionen-Schweiz: Umstrittenes Minigame «Schweiz schützen» ist wieder online

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Das umstrittene Minigame «Schweiz schützen» ist wieder online. Das gibt das SVP-nahe Egerkinger Komitee in einer Medienmitteilung bekannt.

Man lasse sich nicht von antidemokratischen Druckversuchen kleinkriegen und verteidige die Meinungsäusserungsfreiheit, heisst es dort. Erst vor wenigen Tagen war das Spiel vom Webhost Netfly nach Kritik vom Netz genommen worden.

Das Spiel funktioniert simpel: «Stoppe die unkontrollierte Masseneinwanderung.» Heldin des Spiels ist eine hellhäutige Grenzwächterin im gelben Gilet. Ihr Ziel ist es, Männer mit Messern und Mütter im Kopftuch an der Einreise in die Schweiz zu hindern. (ome)