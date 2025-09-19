sonnig22°
DE | FR
burger
Schweiz
Gesellschaft & Politik

Tod von Alfred Heer: Albert Rösti bricht bei Pressekonferenz die Stimme

Bundesrat Rösti ringt nach Tod von Alfred Heer um Fassung

19.09.2025, 14:0119.09.2025, 14:07

Eigentlich wollte Bundesrat Albert Rösti am Freitagmittag vor den Medien eine neue Personalie bekanntgeben: jene der neuen Bakom-Chefin Gianna Luzio.

«Leider wird diese positive Nachricht durch die gerade erhaltene Nachricht vom unerwarteten Tod Alfred Heers getrübt.»
Albert Rösti, Bundesrat

Die Nachricht vom Tod des SVP-Nationalrats war kurz zuvor bekannt geworden. Rösti und Heer waren Parteikollegen.

Heer sei ein langjähriger Vertrauter von Rösti gewesen, sagte dieser weiter an der Medienkonferenz. Danach brach dem sichtlich betroffenen SVP-Bundesrat die Stimme: «Entschuldigen Sie.»

Rösti kondolierte daraufhin den Angehörigen des verstorbenen Nationalrats: «Es ist mir ein grosses Bedürfnis, hier seinen Angehörigen zu kondolieren und viel Kraft zu wünschen.»

Hier bricht Rösti die Stimme:

Video: youtube/gov-ch

(hah)

Mehr dazu:

SVP-Nationalrat Alfred Heer ist tot
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
1 Kommentar
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
1
Meistgelesen
1
Fluffige Fails – so weit das Auge reicht 👁
2
Neue Studie zeigt, wer von der Abschaffung des Eigenmietwerts wirklich profitiert
3
Darum geht die Tesla-Aktie durch die Decke
4
Nach Charlie Kirks Tod: Warum der «Terminator» dem US-Vizepräsidenten die Show stiehlt
5
Krise bei der zweiten Gotthardröhre: Experten kritisieren Astra scharf
Meistkommentiert
1
Mourinho neuer Trainer bei Benfica +++ Messi vor Vertragsverlängerung in Miami
2
Erstmals unter 50 Prozent: Umfragen-Doppelschlag für die Abschaffung des Eigenmietwerts
3
Wegen Kirk-Äusserungen: Auch Jimmy Kimmels Late-Night-Show wird abgesetzt – Trump happy
4
Der Eigenmietwert ist ein Ärgernis, aber …
5
Picdump 157 – und es wurde Memes!
Meistgeteilt
1
Teil von Drohne in Lettland entdeckt ++ Putin: 700.000 Soldaten in der Ukraine
2
Patrouille Suisse verliert Ende 2027 ihre F5-Flieger – Ständerat groundet Tiger-Kampfjets
3
Frankreich: Hunderttausende streiken gegen Sparpläne
4
Erika Kirk führt Plattform weiter + Demokraten warnen vor Verlust von Grundrechten
5
Stadt Zürich zieht wegen Tempo 30 vor Bundesgericht
Alt-Bundesrat Villiger über die Schweiz im geopolitischen Umbruch
Die Weltordnung zerfällt, Autokratien gewinnen an Einfluss, Demokratien geraten unter Druck. Was heisst das für die Schweiz? Der frühere Bundesrat Kaspar Villiger widmete sich dieser Frage an der Vernissage für das Buch «Plädoyer für eine Offene Schweiz» von René Rhinow. Wir publizieren einen Auszug aus dem Referat.
Wer in den Weltkriegsjahren auf die Welt gekommen ist, blickt auf drei Epochen zurückt: Den Kalten Krieg, den demokratischen und wirtschaftlichen Aufbruch nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion und jetzt den brüsken Zerfall einer Weltordnung.
Zur Story