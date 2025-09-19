Bundesrat Rösti ringt nach Tod von Alfred Heer um Fassung

Eigentlich wollte Bundesrat Albert Rösti am Freitagmittag vor den Medien eine neue Personalie bekanntgeben: jene der neuen Bakom-Chefin Gianna Luzio.

«Leider wird diese positive Nachricht durch die gerade erhaltene Nachricht vom unerwarteten Tod Alfred Heers getrübt.» Albert Rösti, Bundesrat

Die Nachricht vom Tod des SVP-Nationalrats war kurz zuvor bekannt geworden. Rösti und Heer waren Parteikollegen.

Heer sei ein langjähriger Vertrauter von Rösti gewesen, sagte dieser weiter an der Medienkonferenz. Danach brach dem sichtlich betroffenen SVP-Bundesrat die Stimme: «Entschuldigen Sie.»

Rösti kondolierte daraufhin den Angehörigen des verstorbenen Nationalrats: «Es ist mir ein grosses Bedürfnis, hier seinen Angehörigen zu kondolieren und viel Kraft zu wünschen.»

