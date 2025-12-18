Nebel
DE | FR
burger
Schweiz
Gesellschaft & Politik

Bezirksgericht Hinwil spricht Ex-SVP-Nationalrat Zanetti frei

Bezirksgericht Hinwil spricht Ex-SVP-Nationalrat Zanetti frei

18.12.2025, 11:0818.12.2025, 11:08

Das Bezirksgericht Hinwil hat den ehemaligen SVP-Nationalrat Claudio Zanetti am Donnerstag freigesprochen. Der 58-Jährige war angeklagt, weil er auf der Plattform X einen Beitrag eines israelischen Armeesprechers teilte.

Claudio Zanetti, SVP-ZH, hoert einem Votum zu, am ersten Tag der Fruehlingssession der Eidgenoessischen Raete, am Montag, 29. Februar 2016 im Nationalrat in Bern. (KEYSTONE/Alessandro della Valle)
Die Staatsanwaltschaft forderte eine Haftstrafe von 30 Tagessätzen.Bild: KEYSTONE

Natürlich sei die Bildsprache überspitzt, sagte Zanetti vor Gericht. Der Post richte sich aber eindeutig gegen die Terrororganisation Hamas, nicht gegen die palästinensische Bevölkerung.

Auf dem Bild, das Zanetti im Januar 2024 re-postete, ist eine Faust mit Israel-Logo zu sehen, das ein Hakenkreuz in Palästina-Farben zerschlägt. Darüber stand «Nie wieder ist jetzt, komme was wolle.» Hintergrund ist der Angriff der Hamas auf Israel im Oktober 2023.

Die Staatsanwaltschaft beantragte wegen Diskriminierung und Aufruf zu Hass eine bedingte Geldstrafe von 30 Tagessätzen zu 80 Franken sowie eine Busse von 600 Franken. (sda)

Diese Artikel könnten dich auch interessieren:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Weitere Fälle, in denen mitgehört wurde
1 / 11
Weitere Fälle, in denen mitgehört wurde
Zuhören erlaubt: Im Mai 2012 berichtete die Zeitung «Der Sonntag» (heute: «Schweiz am Wochenende») von einem Gespräch zwischen den damaligen Nationalräten Christoph Blocher (SVP, Bild) und Filippo Leutenegger (FDP) in einem voll besetzten Zug zur Stosszeit.
quelle: susann basler (2002)
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Videos zeigen, wie Syriens neuer Justizminister früher Frauen exekutieren liess
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Künstliche Intelligenz hilft jetzt auch, Kinder zu bekommen
Eine Zürcher Klinik setzt auf Künstliche Intelligenz, um die Qualität von Eizellen besser einzuschätzen.
Selin Gasparini und ihr Partner wünschen sich gemeinsame Kinder. Aber nicht jetzt. Der 31-Jährigen ist ihre Karriere wichtig. Und genauso wichtig ist ihr, dereinst viel Zeit mit ihren Kinder verbringen zu können. «In meinem Alter gilt es, im Job Gas zu geben. Wenn ich einmal Mutter bin, kann und will ich das nicht mehr im selben Ausmass stemmen wie jetzt», sagt sie. Für sie war deshalb klar, dass sie sich Optionen schaffen will. Also legte sie ihren Kinderwunsch auf Eis – im wörtlichen Sinn.
Zur Story