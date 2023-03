Ständerat befürwortet Kostenziele im Gesundheitswsesen

Die kleine Kammer votierte mit 23 zu 17 Stimmen ohne Enthaltungen für eine Reihe von Änderungen im Bundesgesetz über die Krankenversicherung (KVG). Der Nationalrat hatte schon im Juni 2022 für den indirekten Gegenvorschlag votiert. Weil der Ständerat mehrere Differenzen schuf, geht das Geschäft zurück an die grosse Kammer.

Das Parlament will Kosten- und Qualitätsziele im Gesundheitswesen gesetzlich festschreiben. Nach dem Nationalrat hat sich am Dienstag auch der Ständerat für einen entsprechenden Gegenvorschlag zur Kostenbremse-Initiative der Mitte-Partei ausgesprochen. Deren Kern ist, Kostenziele im Gesundheitswesen gesetzlich festzuschreiben.

In der Notfallaufnahme.

In der Notfallaufnahme.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

So organisiert Marco Odermatt seine Millionen-Einnahmen

Russland verlängert Getreidedeal temporär +++ Kampf um Bachmut auch in sozialen Medien

Real will Bellingham zu Rekordtransfer machen ++ Noah Loosli wechselt nach Deutschland

«Harus»-Rufe an «Friedens»-Demo: Warum das problematisch ist

«Williger Helfer des Kreml»: Die Welt übt harte Kritik an der Schweiz

Russischer Ex-Top-Politiker mit Ansage an Putin: «Ihr habt alles verkackt»

CS-Aktie stürzt um über 13 Prozent ab – auch SMI deutlich im Minus

Nach den Erschütterungen im US-Bankensektor in den letzten Tagen lassen auch die hiesigen Bankentitel Federn. Während das Minus bei UBS nicht ganz so schlimm ausfällt, befinden sich die Aktien der angeschlagenen Credit Suisse am Montag im freien Fall und stürzten dabei erstmals unter die Marke von 2,20 Franken.