Fall von Diphtherie im Asylzentrum in Boudry NE aufgetreten

Diphtherie ist weltweit verbreitet, in der Schweiz jedoch dank der allgemein eingeführten Impfung nach den Epidemien in den 1930-er Jahren weitgehend verschwunden. (saw/sda)

Erst kürzlich waren in den Bundesasylzentren der Kantone Bern und Thurgau mehrere Fälle von Haut-Diphtherie diagnostiziert worden. Am Freitag war zudem ein Fall der gefährlicheren Rachendiphtherie im Bundesasylzentrum Kreuzlingen bekannt geworden.

Zwei Lastwagen sind am Freitag kurz nach 21.00 Uhr an einer Autobahnraststätte in Pratteln BL in Brand geraten. Rund eine Stunde später war der Brand gelöscht. Die Brandursache ist unklar.