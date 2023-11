Symbolbild. Bild: KEYSTONE

Junger Wolf in Mollis GL überfahren

Mehr «Schweiz»

Ein junger männlicher Wolf ist in der Nacht auf Freitag in Mollis im Kanton Glarus überfahren worden. Woher das Tier stammt, war am Freitag noch unklar.

Der Tierkadaver wird nun für weitere Untersuchungen ins Institut für Fisch- und Wildtiergesundheit der Universität Bern gebracht, wie der Kanton Glarus in einer Mitteilung schrieb. (rbu/sda)