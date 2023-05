Tiana Moser soll für Zürcher GLP in den Ständerat

Gemeinsam wollten sie sich in der grossen Parlamentskammer für eine offene, klimafreundliche und progressive Schweiz einsetzen. «Sie stehen für die Vereinbarkeit von Umwelt und Wirtschaft, gute Beziehungen zu Europa und für eine moderne Chancengesellschaft», so die Partei.

Die Top-6-Kandidierenden Tiana Moser, Martin Bäumle, Corina Gredig, Jörg Mäder, Barbara Schaffner und Judith Bellaiche hätten Wählerinnen und Wähler aus dem Kanton Zürich bereits erfolgreich im Nationalrat vertreten, hiess es in einer Mitteilung der GLP Zürich vom Donnerstagabend.

Nationalrätin Tiana Moser soll für die GLP des Kantons Zürich einen Ständeratssitz erobern. Ausser ihr erkor die Mitgliederversammlung der Grünliberalen am Donnerstagabend 36 Kandidierende für den Nationalrat bei den eidgenössischen Wahlen im Oktober dieses Jahres. Die Versammlung bestätigte damit die Vorschläge des Parteivorstands.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Was ist eigentlich der Plural von «Chaos»? Beim Mehrzahl-Quiz wirst du Federn lassen

21 Anweisungen auf Schildern, die dich an der menschlichen Logik zweifeln lassen

Tina Turner kauft Landgut am Zürichsee – für 70 Millionen Franken

SVPler verschickt Fake News an Schweizer Haushalte – ETH Lausanne findet dazu klare Worte

So viel verdienen Fachhochschul-Absolventen

Klima-Fake-News in Schweizer Briefkästen – die Spur führt zu einem SVPler

18-Jähriger schläft in Murgenthal AG ein und verursacht Totalschaden

Ein 18-jähriger Automobilist ist am Donnerstagmorgen in Murgenthal AG am Steuer eingeschlafen. Bei der dadurch verursachten Frontalkollision wurde ein anderer Autofahrer leicht verletzt und die beiden beteiligten Fahrzeugen trugen einen Totalschaden davon.