Grüne schicken Andrey ins Rennen – und greifen FDP-Bundesratssitz an

Er sei motiviert, eine lebenswerte Zukunft mitzugestalten, wird der 47-jährige Andrey in der Mitteilung zitiert. Er wolle auch jenem Teil der Bevölkerung eine Stimme geben, der aktuell nicht in der Regierung vertreten sei.

Der Entscheid sei einstimmig gefallen, teilten die Grünen am Freitag mit. Mit Andrey will die Partei im Dezember einen der beiden FDP-Sitze in der Regierung angreifen, denn ihrer Meinung nach ist die Zauberformel nicht mehr zeitgemäss.

Five Guys – bekanntlich Barack Obamas liebste Hamburgerkette – kommt in die Deutschschweiz. Carl's Jr., eine weitere US-Burger-Kette, expandiert ebenfalls in die Schweiz. Eine erste Filiale soll im Dezember in Schaffhausen eröffnet werden.