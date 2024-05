Schaffhauser Justiz verlegt mutmassliche IS-Teenies in Anstalt

Die Schaffhauser Justiz hat die beiden Teenager, die in der Schweiz Sprengstoffanschläge geplant haben sollen, aus der Untersuchungshaft entlassen. Der 15-jährige Schweizer und der 16-jährige Italiener wurden in eine Anstalt eingeliefert. Dort werden sie begutachtet.

Die beiden Jugendlichen stünden weiterhin im Verdacht, die verbotene Terrororganisation «Islamischer Staat» (IS) unterstützt zu haben, teilte die Schaffhauser Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit. Die Bundesanwaltschaft ist an den Ermittlungen beteiligt.

Ebenfalls verhaftet wurde am Osterwochenende ein 18-jähriger Schweizer aus dem Kanton Thurgau. Er soll die Sprengstoffanschläge mitgeplant haben. (rbu/sda)