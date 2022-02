Nachfolger von Daniel Brélaz im Nationalrat wird früher vereidigt

Raphaël Mahaim, der Nachfolger des Waadtländer Grünen Daniel Brélaz im Nationalrat, tritt sein Amt eine Woche früher an als geplant. Brélaz kann nach einem Treppensturz und dem Spitalaufenthalt nicht an der ersten Woche der Session im März teilnehmen.

Der ehemalige Lausanner Stadtpräsident hatte sich bei dem Unfall am 1. Februar ein Schädel-Hirn-Trauma zugezogen. Inzwischen hat sich der Gesundheitszustand des 72-jährigen Politikers stark verbessert. Er werde nächstens das Lausanner Universitätsspital verlassen, um sich an einer Reha-Klinik weiter zu erholen, teilte die Grünen Waadt am Montag mit.

Seine Genesung werde jedoch nicht so schnell voranschreiten, dass er an der ersten Sessionswoche vom 28. Februar bis 3. März teilnehmen könne. Die Vereidigung von Raphaël Mahaim werde deshalb am 28. Februar und nicht wie ursprünglich geplant am 7. März 2022 stattfinden. Damit wolle man vermeiden, dass der Sitz eine Woche lang unbesetzt bleibe.

Der Waadtländer Staatsrat habe diese Änderung aufgrund der Schulferien, in denen er nicht tagt, auf dem Zirkularweg akzeptiert, erklärte Alberto Mocchi, Präsident der Waadtländer Grünen, gegenüber Keystone-SDA. Eine formelle Ankündigung des Kantons soll noch folgen.

Lange Politiker-Laufbahn

Brélaz soll am Ende der dritten Sessionswoche im Nationalrat offiziell geehrt werden. Er sass für Grünen mit Unterbrüchen über 20 Jahre in der Grossen Kammer. Bei seiner Wahl war der gelernte Mathematiker 1979 der erste grüne Parlamentarier Europas. Der frühere Lausanner Stadtpräsident war auch der erste Grüne an der Spitze einer Schweizer Stadt.

Der in den Nationalrat nachrückende Mahaim seinerseits hat seine politische Karriere früh begonnen. Bereits als 23-Jähriger wurde er in den Grossen Rat des Kantons Waadt gewählt. Der promovierte Jurist und Anwalt hat auch mehrere Bücher zu Umweltthemen geschrieben. (aeg/sda)