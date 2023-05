Vier Systeme überwachen Berg über evakuiertem Bergdorf Brienz

Der abrutschende Berg über dem evakuierten Bündner Bergdorf Brienz dürfte laut den involvierten Experten der bestüberwachte in der Schweiz sein. Vier verschiedene Systeme und 90 Messpunkte überwachen die Bewegung des abrutschenden Berghangs millimetergenau.

Stefan Schneider, Leiter Fruehwarndienst Albula/Alvra, CSD Ingenieure AG, sowie die Mitarbeiter des Amtes fuer Naturgefahren mit Projektleiter Brienz Andreas Huwiler, Amtsleiter Urban Maissen, und Leiter Naturgefahren Christian Wilhelm. Bild: keystone

Aktuell liegt die Bewegung des kritischen Teils des Berghangs, der sogenannten Insel, bei 20 Zentimetern am Tag, wie Stefan Schneider, Leiter des installierten Frühwarndienstes, am Mittwoch in Chur vor den Medien ausführte.

Aktuell würden die Vorhersagemodelle einen Abbruchzeitpunkt in drei bis 20 Tagen prognostizieren. Erwartet wird der Abbruch von bis zu zwei Millionen Kubikmetern Gestein, was einem Volumen von 2000 Einfamilienhäusern entspricht.

Der Frühwarndienst der Gemeinde Albula, zu der Brienz gehört, beobachtet seit Längerem die Bewegungen des Brienzer Rutsches und berät den Gemeindeführungsstab. Vorgesehen ist, unmittelbar vor einem Abbrechen mehrere Strassen und die Albula-Bahnlinie zu sperren. (aeg/sda)