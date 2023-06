Brienz: Teil der Insel bricht ab

So war am Dienstagmorgen kurz nach 10 Uhr ein Teil der Insel abgebrochen – gefolgt von einem Felssturz.

Am Dienstagmorgen war der Zutritt zu den unteren Wiesen in Brienz GR für die Landwirtschaft zuerst gewährt worden. Dies teilte die Gemeinde Albula/Alvra, zu der Brienz/Brinzauls gehört, auf Twitter mit. Doch um 11 Uhr wurde die Erlaubnis zurückgezogen – aufgrund hoher «Blockschlag-Aktivität».

In Brienz bröckelt der Berg weiter. Am Dienstagmorgen ist ein Teil der sogenannten Insel abgebrochen.

14-Jähriger im Bodensee vermisst – Strömung erschwert Suche

Die St. Galler Kantonspolizei sucht weiter nach einem 14-jährigen Jungen, der seit Sonntagabend im Bodensee vor Altenrhein vermisst wird. Im Einsatz stehen Polizeitaucher und Drohnen. Am Dienstag wird ein Suchroboter eingesetzt. Die starke Strömung im See erschwere die Suche, hiess es am Montag.