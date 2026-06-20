Viktorija Golubic scheitert beim Rasenturnier von Nottingham in den Halbfinals an der Amerikanerin Emma Navarro und verpasst somit die Chance auf einen dritten Turniersieg auf der WTA-Tour. Die 33-jährige Schweizerin, derzeit an Position 76 klassiert, verlor gegen die Top-30-Spielerin aus den USA 6:7 (5:7), 2:6.
Den Final beim WTA-250-Event bestreitet Navarro gegen Marie Bouzkova aus Tschechien, auch sie eine Top-30-Spielerin. Viktorija Golubic stand erstmals seit Anfang November 2025 in den Halbfinals eines WTA-Tour-Turniers. Insgesamt fünf Mal schaffte sie sogar den Einzug in den Final. Und 2016 in Gstaad und 2024 im chinesischen Jiujiang schloss sie das Turnier sogar als Siegerin ab. (riz/sda)
Den Final beim WTA-250-Event bestreitet Navarro gegen Marie Bouzkova aus Tschechien, auch sie eine Top-30-Spielerin. Viktorija Golubic stand erstmals seit Anfang November 2025 in den Halbfinals eines WTA-Tour-Turniers. Insgesamt fünf Mal schaffte sie sogar den Einzug in den Final. Und 2016 in Gstaad und 2024 im chinesischen Jiujiang schloss sie das Turnier sogar als Siegerin ab. (riz/sda)