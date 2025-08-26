Wolf für den Tod von 37 Schafen im Oberengadin verantwortlich

26.08.2025, 15:5826.08.2025, 15:58
Ein Wolf hat auf einer Alp in Sils im Engadin GR elf Schafe gerissen und weitere 26 verletzt. Diese mussten anschliessend eingeschläfert werden. Die verbleibenden 700 Schafe müssen nun die Alp vorzeitig verlassen. Der Wolf soll sterben.
Zur Verhütung weiterer Schäden verfügte das kantonale Amt für Jagd und Fischerei (AJF) gemäss eidgenössischen Vorgaben den Abschuss des schadenstiftenden Wolfs innerhalb von 60 Tagen, wie es auf der Webseite des AJF am Dienstagnachmittag hiess.
Das Raubtier bewege sich nach aktueller Kenntnis auf dem Gemeindegebiet von Sils und Bregaglia GR. Der Abschuss werde der kantonalen Wildhut und im Rahmen der Bündner Hochjagd auch den autorisierten Jägerinnen und Jägern bewilligt. (sda)
