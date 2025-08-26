freundlich28°
Graubünden: Wolf für den Tod von 37 Schafen verantwortlich

Wolf für den Tod von 37 Schafen im Oberengadin verantwortlich

26.08.2025, 15:5826.08.2025, 15:58
ZUM THEMA WOLF ALS JAGDBARES TIER IN DER FRUEHJAHRSSESSION DER EIDGENOESSISCHEN RAETE VOM MONTAG, 29. FEBRUAR BIS ZUM FREITAG, 18. MAERZ 2016, STELLEN WIR IHNEN FOLGENDES BILDMATERIAL ZUR VERFUEGUNG - ...
Da war wohl jemand hungrig! (Archivbild, 2013)Bild: KEYSTONE

Ein Wolf hat auf einer Alp in Sils im Engadin GR elf Schafe gerissen und weitere 26 verletzt. Diese mussten anschliessend eingeschläfert werden. Die verbleibenden 700 Schafe müssen nun die Alp vorzeitig verlassen. Der Wolf soll sterben.

Zur Verhütung weiterer Schäden verfügte das kantonale Amt für Jagd und Fischerei (AJF) gemäss eidgenössischen Vorgaben den Abschuss des schadenstiftenden Wolfs innerhalb von 60 Tagen, wie es auf der Webseite des AJF am Dienstagnachmittag hiess.

Das Raubtier bewege sich nach aktueller Kenntnis auf dem Gemeindegebiet von Sils und Bregaglia GR. Der Abschuss werde der kantonalen Wildhut und im Rahmen der Bündner Hochjagd auch den autorisierten Jägerinnen und Jägern bewilligt. (sda)

Was Waldtiere tun, wenn sie sich unbeobachtet fühlen
1 / 35
Was Waldtiere tun, wenn sie sich unbeobachtet fühlen

Rehbock hasst Eulen in 3 ... 2 ... 1 ...
«Ich bin total gegen Wolfsabschüsse » – Jäger hat klare Meinung
Video: watson
