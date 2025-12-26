freundlich
Häuser von Stadtzürcher SVP-Politikern mit Farbe beschmiert

26.12.2025, 12:43

Unbekannte haben laut der SVP in der Stadt Zürich die Eingänge der Wohnhäuser von Exponenten der Partei mit Parolen beschmiert. Die Betroffenen haben den Angaben zufolge Strafanzeige eingereicht.

bild: svp zürich

Die Stadtpolizei Zürich bestätigte am Freitag auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mindestens einen derartigen Fall. Zu den Einzelheiten könne man derzeit noch keine Angaben machen.

Die SVP-Kantonal- und Stadtpartei hatten die Vandalenakte zuvor in einem gemeinsamen Communiqué öffentlich gemacht. Bis jetzt seien ihr Farbanschläge bei Kantonsrat Lorenz Habicher und beim Präsidenten der SVP Kreis 3, Stefan Deul, bekannt. Verübt worden seien sie am ersten Weihnachtstag.

Die SVP äusserte in der Mitteilung die Vermutung, dass Linksradikale hinter den Taten steckten. Ziel sei, Amtsträger und Mitglieder der SVP einzuschüchtern. Man fordere ein hartes Durchgreifen der Polizei, und dass die Stadtregierung die Taten verurteile. (sda)

Bundesrat Guy Parmelin will bis Ende 2027 weitermachen
Analyse
Neue SRF-Direktorin: Diese Frau ist Favoritin – zu reden gibt vor allem ihr Ehemann
SVP hält EU-Mahnwache mit Hellebarde
