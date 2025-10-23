bedeckt13°
Viele Brienzer melden sich für die definitive Umsiedlung

Das Dorf Brienz/Brinzauls, aufgenommen am Dienstag, 23. September 2025. Das Dorf Brienz ist seit Monaten von einem Bergsturz bedroht. Die Bewohner sind daher evakuiert. Bis Ende September koennen sie ...
Mehr Brienzerinnen und Brienzer als erwartet, wollen ihr Dorf definitiv verlassen.Bild: keystone

Viele Brienzer melden sich für die definitive Umsiedlung

Ein grosser Teil der Brienzerinnen und Brienzer hat sich für die möglichst rasche Umsiedlung aus dem bergsturzgefährdeten Dorf im Kanton Graubünden angemeldet.
23.10.2025, 07:5123.10.2025, 07:51

Es seien mehr als erwartet, teilte die Gemeinde Albula am Donnerstag mit. Bis am Stichtag am 30. September seien 40 Anmeldungen für eine definitive Umsiedlung eingereicht worden. Diese Anmeldungen betreffen 95 Wohnungen in 45 Gebäuden, die meisten davon sind Zweitwohnungen und Ferienhäuser.

Die Gemeinde schätzt aber, dass auch gut 35 Bewohnerinnen und Bewohner ihre Häuser aufgeben und umsiedeln wollen. Vor der Evakuierung im November 2024 zählte das Dorf 90 Einwohnerinnen und Einwohner.

Seit der Evakuierung sind bereits knapp 30 Brienzerinnen und Brienzer weggezogen oder gestorben. Die Kosten für die Umsiedlung werden zu 90 Prozent von Bund und Kanton getragen. (sda)

