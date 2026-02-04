bedeckt
Media Markt öffnet Webshop für externe Anbieter

Media Markt baut Onlineangebot aus: Webshop für externe Anbieter geöffnet

04.02.2026, 12:3804.02.2026, 12:38

Der Elektronikhändler Media Markt öffnet seinen Webshop in der Schweiz für externe Anbieter. Künftig werden auf der Plattform neben dem eigenen Sortiment auch Produkte ausgewählter Drittanbieter angeboten.

Mit dem neuen «Marketplace» werde das Onlineangebot deutlich ausgebaut, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Zum Start würden rund 35'000 zusätzliche Artikel von über 20 externen Händlern angeboten. Die Schweiz sei das neunte Land innerhalb der Media-Markt-Saturn-Grupppe, in dem ein solches Plattform-Modell eingeführt wurde. (hkl/sda/awp)

