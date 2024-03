Sexueller Missbrauch: Churer Bischof Bonnemain vertröstet Opfer

«Es ist nicht so, dass wir seit September untätig waren», betonte Bonnemain an einer Versammlung von Missbrauchsbetroffenen in Zürich, zu der er online zugeschaltet war. Fast wöchentlich treffe sich seitens der Kirche eine Arbeitsgruppe zu diesem Thema.

Der Churer Bischof Joseph Maria Bonnemain hat am Samstag keinen Zeitpunkt nennen können, an dem eine Anlaufstelle für Missbrauchsbetroffene geschaffen wird. Er begreife die Ungeduld aber sehr gut, sagte er vor Betroffenen. «Mir geht es auch zu langsam.»

