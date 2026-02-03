bedeckt
35 Wölfe wurden im Kanton Graubünden getötet

Kanton Graubünden tötet 35 Wölfe

03.02.2026, 08:5203.02.2026, 08:52

Jäger und Wildhüter des Kantons Graubünden haben während der sogenannten Regulierungsphase von September bis Januar 35 Wölfe getötet. Das sind 13 Wölfe weniger als im Vorjahr. Das Ziel sei laut den Behörden eine Koexistenz zwischen Mensch und Wolf.

Ein Wolf im Wildpark Bruderhaus, aufgenommen am Montag, 5. Februar 2024 in Winterthur. (KEYSTONE/Michael Buholzer)
Es ist die zweite Regulierungsphase.Bild: KEYSTONE

Getötet wurden 32 Wölfe aus zehn Rudeln, wie das Amt für Jagd und Fischerei (AJF) des Kantons Graubünden am Dienstagmorgen schrieb. Zudem seien drei Einzelwölfe wegen Verhaltensauffälligkeiten erlegt worden.

Es war die zweite Regulierungsphase, in der die Kantone präventive Abschüsse auf Grundlage des revidierten Jagdgesetzes ausführen dürfen. Aus Graubünden wurden beim Bundesamt für Umwelt (Bafu) hierzu die meisten Gesuche eingereicht, gefolgt vom Tessin und Wallis.

Heuer sei das vom Bafu bewilligte Kontingent von zwei Dritteln der Jungtiere fast vollständig ausgeschöpft worden, so das AJF. Die Wölfe würden durch die Abschüsse scheuer – ein gewünschter Effekt. Für eine abschliessende Beurteilung der Auswirkungen auf die Rudelpräsenz benötige es jedoch Daten mehrerer Jahre. (sda)

Mehr zum Wolf:

Wölfe reissen im vergangenen Jahr in Graubünden 217 Nutztiere
