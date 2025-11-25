bedeckt
DE | FR
burger
Leben
Tier

Wolf: Sogar kleine Hunde haben Wolfs-DNA

Sogar kleine Chihuahuas haben Wolfs-DNA

25.11.2025, 08:1725.11.2025, 10:01

Sie begegnen einem auf der Strasse: Kleine Hunde, die extra flauschig und niedlich aussehen – aber Vorsicht: Sie haben wahrscheinlich etwas Wolf in sich.

cute news tier wolf https://imgur.com/gallery/wolf-photography-seminar-wolf-park-c4a0RJB#/t/wolf
Fast jeder Hund hat ein wenig Wolf in sich.Bild: imgur

Dies ist jedenfalls das Ergebnis einer am Montagabend veröffentlichten Studie von US-Wissenschaftlern. Sie stellten in ihrer Untersuchung fest, dass fast zwei Drittel aller Hunderassen nachweisbare Mengen an Wolfs-DNA aufweisen.

Dabei handele es sich nicht um genetische Überreste aus der Zeit, als sich Hunde vor etwa 20'000 Jahren aus Wölfen entwickelten, betonten die Wissenschaftler. Vielmehr handele es sich um Hinweise darauf, dass sich Haushunde und wild Wölfe in den letzten Jahrtausenden immer wieder miteinander vermischt haben. «Das bedeutet aber nicht, dass Wölfe in Ihr Haus kommen und sich mit Ihrem Hund vereinen», gab Mit-Autor Logan Kistler vom Smithsonian Museum of Natural History Entwarnung für Hundebesitzer.

0,2 Prozent Wolfs-DNA in Chihuahuas

«Vor dieser Studie schien die Wissenschaft davon auszugehen, dass ein Hund, um als Hund zu gelten, nur sehr wenig oder gar keine Wolfs-DNA haben kann», erklärte die Hauptautorin der Studie, Audrey Lin vom American Museum of Natural History. Um dies genauer zu untersuchen, analysierte ihr Team tausende Hunde- und Wolfsgenome in öffentlich zugänglichen Datenbanken.

In this photo provided by Air Zermatt, a rescue, training and transport company, a Chihuahua dog sits on snow in Zermatt, Switzerland, Friday, July 4, 2025. (AIR ZERMATT/Keystone via AP) Switzerland S ...
Auch er hier hat die DNA eines Wolfs. (Symbolbild)Bild: keystone

Die Wissenschaftler fanden in ihrer in der Zeitschrift «Proceedings of the National Academy of Sciences» veröffentlichten Studie heraus, dass über 64 Prozent der modernen Hunderassen Wolfs-Vorfahren haben. Selbst kleine Chihuahuas tragen demnach etwa 0,2 Prozent Wolfs-DNA in sich. (sda/afp)

Diese Artikel könnten dich auch interessieren:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die legendären Film-Autos von Corgi Toys
1 / 21
Die legendären Film-Autos von Corgi Toys
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Ukrainische Freitaucherin bricht Weltrekord – 86 Meter Tiefe mit nur einem Atemzug
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
«So wie Gott mich schuf»: Gülsha Adilji posiert als Aktmodell
Gülsha Adilji posiert nackt für die Kunst und findet es «weird» den Künstlern in die Augen zu blicken. Was das über die Generation Z aussagt.
«Jenny, ich bin jetzt Kunst», sagt Gülsha Adilji im Podcast «Extrem Therapie» zu ihrer deutschen Kollegin Jenny Jennster. Der Grund für ihre Nobilitierung: Als Aktmodell liess die 40-jährige Moderatorin und Podcasterin in einem Aargauer Kunstatelier die Hüllen fallen – eine Woche nach ihrem Auftritt vor 10'000 Menschen im Hallenstadion.
Zur Story