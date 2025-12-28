freundlich
Grünen-Pionier Daniel Brélaz ist unerwartet gestorben

28.12.2025, 11:3928.12.2025, 11:39
Er ist der erste Grüne Parlamentarier Europas: der Waadtländer Nationalrat Daniel Brélaz. Sein Markenzeichen ist die Katzen-Krawatte. (Archivbild)
Daniel Brélaz war der erste Grüne in einem nationalen Parlament weltweit.Bild: KEYSTONE

Der frühere Nationalrat und Lausanner Stadtpräsident Daniel Brélaz ist tot. Er verstarb in der Nacht auf Sonntag im Universitätsspital Lausanne an einem plötzlichen Herzstillstand, wie seine Familie mitteilte.

Der 75-Jährige war wegen eines Nierenproblems im Spital, wie sein Sohn in einer Mail an die Nachrichtenagentur Keystone-SDA schrieb. Der Herzstillstand sei unerwartet gewesen. Ein Herzproblem war laut der Mitteilung der Familie zwar ebenfalls diagnostiziert, aber als sekundär eingestuft worden. Eine Autopsie soll nun die genaue Todesursache klären.

Die Waadtländer Grünen zeigten sich schockiert über den plötzlichen Tod. «Daniel war ein wahrer Pfeiler für unsere Bewegung», sagte Parteipräsidentin Rebecca Joly zu Keystone-SDA.

Brélaz wurde 1979 in den Nationalrat gewählt. Er war damit laut Angaben der Partei der erste Grüne in einem nationalen Parlament weltweit. Mit Unterbrüchen gehörte der gelernte Mathematiker der grossen Kammer über 20 Jahre lang an. Im März 2022 trat er zurück. (sda)

