Die Gurtenfestival-Organisatoren geben die nächsten 25 Acts für 2026 bekannt. Bild: keystone

Gurtenfestival gibt die nächsten 25 Acts bekannt

Diesjährige Headliner wie Teddy Swims, Kraftklub, Nina Chuba und Sean Paul waren bereits bekannt. Jetzt verkündet das Gurtenfestival die nächsten 25 Acts für 2026.

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Zu den neu angekündigten internationalen Acts, die am Gurtenfestival 2026 auftreten werden, gehören folgende Künstlerinnen und Künstler:

Die US-amerikanische R&B-Künstlerin Audrey Nuna

Die puerto-ricanische Rapperin Young Miko

DJ Pee .Wee, das DJ-Alter-Ego des Musikers Anderson .Paak

Audrey Nuna gehört zu den Sängerinnen des Hits «Golden» der Netflix-Serie «K-Pop Demon Hunters». Bild: keystone

Ausserdem wurden drei Acts der Schweizer Szene angekündigt. Es sind:

Das Schweizer Mundart-Popduo Lo & Leduc

Die Band Brandao Faber Hunger

Mumble-Rapper Pronto

Die Band Brandao Faber Hunger besteht aus Faber (l.), Sophie Hunger (r.) und Dino Brandao (m.). Bild: IMAGO / ABACAPRESS

Auch internationale Nischengrössen sowie Neuentdeckungen gehören traditionell zum Gurtenfestival-Programm, wie die Organisatoren selbst in einer Medienmitteilung schreiben. Darunter sind in diesem Jahr:

Die Band Say She She aus New York

aus New York Die indonesisch-niederländische Vintage-Band Nusantara Beat

Die mexikanischen Disco-Funker Midnight Generation

Die schwedischen Zwillingsbrüder Deki Alem

Der DJ und Produzent Kybba mit jamaikanischem Sound

mit jamaikanischem Sound Das in Paris situierte Kollektiv 15 15 (quinze quinze)

(quinze quinze) Das Londoner Quintett Ezra Collective

Die Headlinerinnen und Headliner sind bereits seit einiger Zeit bekannt. Auf der Hauptbühne auftreten werden Teddy Swims, Kraftklub, Lily Allen, Nina Chuba, Sean Paul und Lorde.

Einige Acts werden noch im Verlauf des Frühlings bekannt gegeben, darunter ein Last Act, das DJ-Programm für die Dance Tents sowie die Inhalte der Forumbühne. Das Gurtenfestival findet vom 15. bis zum 18. Juli 2026 statt. (hkl)