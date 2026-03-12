Gurtenfestival gibt die nächsten 25 Acts bekannt
Zu den neu angekündigten internationalen Acts, die am Gurtenfestival 2026 auftreten werden, gehören folgende Künstlerinnen und Künstler:
- Die US-amerikanische R&B-Künstlerin Audrey Nuna
- Die puerto-ricanische Rapperin Young Miko
- DJ Pee .Wee, das DJ-Alter-Ego des Musikers Anderson .Paak
Ausserdem wurden drei Acts der Schweizer Szene angekündigt. Es sind:
- Das Schweizer Mundart-Popduo Lo & Leduc
- Die Band Brandao Faber Hunger
- Mumble-Rapper Pronto
Auch internationale Nischengrössen sowie Neuentdeckungen gehören traditionell zum Gurtenfestival-Programm, wie die Organisatoren selbst in einer Medienmitteilung schreiben. Darunter sind in diesem Jahr:
- Die Band Say She She aus New York
- Die indonesisch-niederländische Vintage-Band Nusantara Beat
- Die mexikanischen Disco-Funker Midnight Generation
- Die schwedischen Zwillingsbrüder Deki Alem
- Der DJ und Produzent Kybba mit jamaikanischem Sound
- Das in Paris situierte Kollektiv 15 15 (quinze quinze)
- Das Londoner Quintett Ezra Collective
Die Headlinerinnen und Headliner sind bereits seit einiger Zeit bekannt. Auf der Hauptbühne auftreten werden Teddy Swims, Kraftklub, Lily Allen, Nina Chuba, Sean Paul und Lorde.
Einige Acts werden noch im Verlauf des Frühlings bekannt gegeben, darunter ein Last Act, das DJ-Programm für die Dance Tents sowie die Inhalte der Forumbühne. Das Gurtenfestival findet vom 15. bis zum 18. Juli 2026 statt. (hkl)