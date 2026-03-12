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Gurtenfestival gibt nächste 25 Acts bekannt: Lo & Leduc und Faber dabei

The Main Stage pictured at the 42th Gurtenfestival edition, in Bern, Schweiz, Wednesday, July 16, 2025. The open air music festival runs from 16 to 19 July. (KEYSTONE/Anthony Anex)
Die Gurtenfestival-Organisatoren geben die nächsten 25 Acts für 2026 bekannt.Bild: keystone

Gurtenfestival gibt die nächsten 25 Acts bekannt

Diesjährige Headliner wie Teddy Swims, Kraftklub, Nina Chuba und Sean Paul waren bereits bekannt. Jetzt verkündet das Gurtenfestival die nächsten 25 Acts für 2026.
12.03.2026, 18:00

Zu den neu angekündigten internationalen Acts, die am Gurtenfestival 2026 auftreten werden, gehören folgende Künstlerinnen und Künstler:

  • Die US-amerikanische R&B-Künstlerin Audrey Nuna
  • Die puerto-ricanische Rapperin Young Miko
  • DJ Pee .Wee, das DJ-Alter-Ego des Musikers Anderson .Paak
epa12694074 Audrey Nuna poses on the red carpet for the 2026 MusiCares Person of the Year Tribute in Los Angeles, California, USA, 30 January 2026 (issued 31 January 2026). MusiCares Person of the Yea ...
Audrey Nuna gehört zu den Sängerinnen des Hits «Golden» der Netflix-Serie «K-Pop Demon Hunters».Bild: keystone

Ausserdem wurden drei Acts der Schweizer Szene angekündigt. Es sind:

  • Das Schweizer Mundart-Popduo Lo & Leduc
  • Die Band Brandao Faber Hunger
  • Mumble-Rapper Pronto
Montreux Jazz Festival - Switzerland Brandao Faber Hunger performs at Montreux Jazz festival on July 5, 2021 in Montreux, Switzerland. Photo by Loona/ABACAPRESS.COM Montreux Switzerland PUBLICATIONxNO ...
Die Band Brandao Faber Hunger besteht aus Faber (l.), Sophie Hunger (r.) und Dino Brandao (m.). Bild: IMAGO / ABACAPRESS

Auch internationale Nischengrössen sowie Neuentdeckungen gehören traditionell zum Gurtenfestival-Programm, wie die Organisatoren selbst in einer Medienmitteilung schreiben. Darunter sind in diesem Jahr:

  • Die Band Say She She aus New York
  • Die indonesisch-niederländische Vintage-Band Nusantara Beat
  • Die mexikanischen Disco-Funker Midnight Generation
  • Die schwedischen Zwillingsbrüder Deki Alem
  • Der DJ und Produzent Kybba mit jamaikanischem Sound
  • Das in Paris situierte Kollektiv 15 15 (quinze quinze)
  • Das Londoner Quintett Ezra Collective

Die Headlinerinnen und Headliner sind bereits seit einiger Zeit bekannt. Auf der Hauptbühne auftreten werden Teddy Swims, Kraftklub, Lily Allen, Nina Chuba, Sean Paul und Lorde.

Einige Acts werden noch im Verlauf des Frühlings bekannt gegeben, darunter ein Last Act, das DJ-Programm für die Dance Tents sowie die Inhalte der Forumbühne. Das Gurtenfestival findet vom 15. bis zum 18. Juli 2026 statt. (hkl)

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Rumpelstilz aka Motzbrocken
13.03.2026 04:10registriert November 2023
Ich bin alt geworden. Kenne keine dieser Bands….

Was sich mir nicht so ganz erschliesst:
sind das nicht extrem viele Bands? Wie lange dauert denn so ein Auftritt noch?

Egal, hauptsache es macht Spass. Und solange die Musik noch von Menschen gemacht wird, ist alles ok.
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