Pop-Ikonen und Schweizer Perlen: Gurtenfestival kündigt erste 20 Acts an

Festivalgoers enjoy a concert on the Main Stage, at the 42th Gurtenfestival edition, in Bern, Schweiz, Wednesday, July 16, 2025. The open air music festival runs from 16 to 19 July. (KEYSTONE/Anthony ...
Stars aus der ganzen Welt bespielen den Hausberg von Bern jedes Jahr.Bild: KEYSTONE

Weltstars, Pop-Ikonen und Schweizer Perlen: Gurtenfestival kündigt erste 20 Acts an

16.12.2025, 17:5516.12.2025, 18:00
Valentin Grünig
Valentin Grünig

Am Mittwoch stehen beim Gurtenfestival 2026 bereits Weltstars auf dem Programm: Mit Sean Paul kommt ein grosser Name der jamaikanischen Dancehall-Musik auf den Berner Hausberg. Sein Durchbruchshit «Get Busy» feiert bald sein 25-jähriges Jubiläum. Ebenfalls am Mittwoch tritt Teddy Swims auf. Mit «Lose Control» wurde er 2023 quasi über Nacht zum Superstar. Ergänzt wird der Abend unter anderem durch BUNT. sowie der brasilianischen Sängerin Mari Froes, die mit «Vaitimbora» wochenlang in den Schweizer Charts vertreten war.

Das grosse Comeback

Der Donnerstag steht im Zeichen eines grossen Comebacks. Neben der neuseeländischen Lorde betritt Lily Allen die Hauptbühne. Nach grossen Erfolgen in den Nullerjahren feiert sie mit dem autobiografischen Album «West End Girl» eines der grössten Comebacks der 2020er-Jahre. Für alternative Klänge sorgt der gefeierte britische Rapper Loyle Carner auf der Zeltbühne.

Der Freitag gehört dem Deutschpop. Kraftklub sind Headliner auf der Hauptbühne und führen ihr Erfolgsrezept aus Indie, Punk und Rap fort. Ihr neues Album «Sterben in Karl-Marx-Stadt» schoss direkt auf Platz eins der Charts. Auf der Zeltbühne stehen mit Ikkimel und Von Wegen Lisbeth zwei Berliner Acts, die mit viel Rückenwind auf dem Weg zu den ganz grossen Bühnen sind.

Handyfreies Konzert

Am Samstag holt Nina Chuba ihr krankheitsbedingt abgesagtes Konzert nach und präsentiert ihr neues Erfolgsalbum. Für eine explosive Mischung sorgt Son Rompe Pera mit ihrer punkigen Cumbia aus Mexiko. Ein weiterer Höhepunkt ist Souly, der mit seinem intensiven Genre-Mix und handyfreien Konzerten als Ausnahme-Liveact gilt.

Traditionell widmet sich die Waldbühne dem Schweizer Musikschaffen. Unter anderem Splendid, Lunik und die zurückgekehrte Steff La Cheffe bespielen sie.

