Slavia Prag ist für den Platzsturm im Derby gegen Sparta Prag am letzten Samstag bestraft worden. Das abgebrochene Spiel wird mit 3:0 für Sparta gewertet, wie der Ligaverband mitteilte. Zudem muss Slavia Prag die nächsten vier Heimspiele ohne Zuschauer bestreiten und umgerechnet knapp 400'000 Franken Busse zahlen.
Nur wenige Minuten vor dem Schlusspfiff provozierten die Fans von Slavia am Wochenende den Spielabbruch. Der Platzsturm fand mit Pyrotechnik statt, die auch vom Rasen in Richtung Fans von Sparta geworfen wurde. Gegnerische Spieler wurden attackiert. Die Polizei nahm strafrechtliche Ermittlungen gegen die mutmasslichen Randalierer auf. Der Eklat verhinderte den vorzeitigen Gewinn der Meisterschaft von Slavia, das zum Zeitpunkt des Spielabbruchs 3:2 führte. Auch nach der 0:3-Forfaitniederlage bleibt Slavia Prag auf Kurs Richtung Meistertitel. (riz/sda)
Nur wenige Minuten vor dem Schlusspfiff provozierten die Fans von Slavia am Wochenende den Spielabbruch. Der Platzsturm fand mit Pyrotechnik statt, die auch vom Rasen in Richtung Fans von Sparta geworfen wurde. Gegnerische Spieler wurden attackiert. Die Polizei nahm strafrechtliche Ermittlungen gegen die mutmasslichen Randalierer auf. Der Eklat verhinderte den vorzeitigen Gewinn der Meisterschaft von Slavia, das zum Zeitpunkt des Spielabbruchs 3:2 führte. Auch nach der 0:3-Forfaitniederlage bleibt Slavia Prag auf Kurs Richtung Meistertitel. (riz/sda)