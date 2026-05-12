Andreas Glarner möchte, dass auf den Schweizer Autobahnen schneller gefahren werden darf. Bild: keystone

Andreas Glarner scheitert mit Tempo 130 auf Autobahnen – aber das Nein ist äusserst knapp

Es wären nur 10 km/h mehr, doch die Forderung des SVP-Nationalrats gibt zu reden. In der Verkehrskommission wird Tempo 130 nur knapp abgelehnt, die FDP ist wohl dafür. Präventions-Spezialisten und das Bundesamt für Umwelt warnen, doch Glarner sieht das heutige Limit als unnötige Massnahme gegen das «angebliche Waldsterben».

Fabian Hägler / ch media

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Freie Fahrt für freie Bürger: So lautete der Slogan der Autopartei, die 1985 gegründet wurde. Im selben Jahr beschloss der Bundesrat, die zulässige Höchstgeschwindigkeit ausserorts auf 80 km/h und auf der Autobahn auf 120 km/h zu senken. Seither gab es mehrere Versuche, die Tempolimits mit Initiativen oder politischen Vorstössen wieder heraufzusetzen (siehe Tabelle unten), doch bisher sind alle gescheitert.

Nun nimmt Andreas Glarner einen neuen Anlauf, damit Autofahrer wieder stärker aufs Gas drücken können, ohne eine Busse zu riskieren. Mit einer parlamentarischen Initiative, die er im Dezember 2025 einreichte, verlangt der SVP-Nationalrat eine Lockerung der Limits. Geht es nach dem Aargauer, soll ausserorts künftig 100 km/h gelten, auf Autobahnen sollen 130 km/h erlaubt sein.

Bis ins Jahr 1985 galt auf Autobahnen ein Tempolimit von 130 km/h, seither liegt die Höchstgeschwindigkeit bei 120 km/h. bild: keystone

Verkehrskommission nur knapp gegen mehr Gas

Die Verkehrskommission des Nationalrats hat Glarners Forderung beraten und knapp abgelehnt. Mit 13 zu 11 Stimmen sprach sie sich dafür aus, die geltenden Höchstgeschwindigkeiten beizubehalten. Wie die einzelnen Mitglieder abstimmten, unterliegt dem Kommissionsgeheimnis. Das Resultat lässt aber darauf schliessen, dass die Vertretungen von SVP und FDP für die Erhöhung der Tempolimits votierten.

Gemäss einer Mitteilung der Kommission ist die Mehrheit der Ansicht, die bisherigen Werte hätten sich bewährt. Höhere Geschwindigkeiten würden die Verkehrssicherheit vor allem ausserorts gefährden und zu mehr Lärm führen, lauten weitere Argumente. Die knappe Minderheit unterstützt das höhere Limit von 130 km/h und hält fest, die Geschwindigkeit könne «auch nach unten angepasst werden, um die Sicherheit zu gewährleisten.»

Umwelt-Bundesamt: Immer noch viele Schadstoffe

Glarner argumentiert, die Limiten 120/80 seien «in einer Zeit grösster Panikmache» gegen das «Waldsterben» als Notstandsmassnahme eingeführt worden. Später habe sich gezeigt, dass die Wälder nicht vom Zusammenbruch bedroht seien. Das Argument, die Tempolimits seien für die Waldrettung nötig, sei hinfällig geworden. Zudem würden heutige Autos massiv weniger Abgase ausstossen als jene von 1985, betont Glarner.

Andreas Glarner, Nationalrat und Präsident der SVP Aargau, kritisiert Tempo 120 als unnötige Massnahme gegen das «angebliche Waldsterben». Bild: keystone

Das Bundesamt für Umwelt (Bafu) räumte gegenüber dem «Blick» ein, dass die Schadstoffemissionen des Strassenverkehrs dank strengerer Abgasvorschriften seit Mitte der 1980er-Jahre stark zurückgegangen sind. Er sei aber noch immer «ein wesentlicher Verursacher von Luftverschmutzung und Klimaerwärmung». Und der Klimawandel mit Hitze, Trockenheit, Stürmen und Schädlingen setze dem Wald stark zu.

Unfallspezialisten warnen vor Tempo 130

Auch die Verkehrssicherheit lässt der SVP-Politiker nicht als Punkt für tiefere Limits gelten. «Heute gibt es trotz einer Verdoppelung der Anzahl Fahrzeuge und massiv höherem Verkehrsaufkommen deutlich weniger schwere Unfälle, deutlich weniger Verletzte und Schwerverletzte und ungefähr vier- bis fünfmal weniger Tote», schreibt er in seinem Vorstoss.

Die Beratungsstelle für Unfallverhütung warnt indes vor Tempo 130 auf Autobahnen. Würde auf den Tempo-120-Abschnitten im Durchschnitt 10 km/h schneller gefahren, müsste man gemäss wissenschaftlichen Modellen jedes Jahr mit rund zusätzlichen 15 Toten und rund 100 Schwerverletzten mehr rechnen. Zudem sei laut Umfragen eine Mehrheit der Bevölkerung für ein Limit von 120 km/h, schreibt die Beratungsstelle weiter.

Tempolimits in der Schweiz