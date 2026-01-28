Vier Schweizer IS-Anhänger sind laut EDA in Lagern in Syrien

Drei Männer und eine Frau mit Kind aus der Schweiz sind derzeit als IS-Anhänger in Lagern im Nordosten von Syrien inhaftiert. Das erklärte die Schweizer Diplomatin Monika Schmutz Kirgöz am Mittwoch gegenüber Schweizer Radio SRF.

Diese Personen könnten nicht unkontrolliert in die Schweiz kommen, sagte Schmutz Kirgöz, die beim Schweizer Aussendepartement unter anderem zuständig für Syrien, Gaza und den Iran ist. Ein Mann möchte laut der Diplomatin in die Schweiz zurückkehren. Eine Rückkehr könne aber von der Schweiz aus Sicherheitsgründen nicht gutgeheissen werden. (sda)