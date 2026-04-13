bedeckt, wenig Regen
DE | FR
burger
Schweiz
International

Andreas Glarner zur Orban-Abwahl: «Resultat ist zum Schaden des Landes»

Nationalrat Andreas Glarner an der Delegiertenversammlung der SVP Schweiz in der Sporthalle Schachen in Aarau am Samstag, 12. Oktober 2024. KEYSTONE/Walter Bieri )
Nationalrat Andreas Glarner.Bild: KEYSTONE

«Das Resultat ist zum Schaden des Landes»: Ungarn-Freund Andreas Glarner zur Orban-Abwahl

Der Aargauer SVP-Nationalrat spricht kein Ungarisch, versteht sich aber gut mit dem abgewählten Ministerpräsidenten. Glarner hat 2019 die parlamentarische Gruppe Schweiz-Ungarn gegründet. Trotz der Abwahl von Orban will er die Kontakte nach Budapest weiterführen.
13.04.2026, 20:1413.04.2026, 20:14
Fabian Hägler / ch media

«Ich bin enttäuscht und negativ überrascht.» Das sagt Andreas Glarner, SVP-Nationalrat aus dem Aargau und Präsident der parlamentarischen Freundschaftsgruppe Schweiz-Ungarn, zum Wahlergebnis vom Sonntag. Glarner bedauert es, dass der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban und dessen Partei Fidesz die Mehrheit im Parlament verloren haben.

«Nach 16 Jahren im Amt ist niemand unumstritten, aber ich hätte nicht damit gerechnet, dass das Resultat so klar ausfällt», sagt er. Ob die massive amerikanische Unterstützung letztlich Orban geholfen habe, sei schwer einzuschätzen. Glarner war im Februar zuletzt in Ungarn und berichtet, beim Treffen mit dem dortigen Parlamentspräsidenten habe niemand ein so deutliches Ergebnis erwartet.

Kritik von links an Ungarn-Freundschaftsgruppe

Klar ist für den SVP-Aargau-Präsidenten indes: «Das Resultat ist zum Schaden des Landes.» Ungarn sei mit dem EU-kritischen Kurs gut gefahren, wenn sich der neue Ministerpräsident Péter Magyar nun Brüssel annähere, werde sich dies ändern. Glarners Aussage erstaunt nicht, schliesslich gründete er 2019 die Freundschaftsgruppe aus Solidarität zur europakritischen Politik von Ungarn.

Andreas Glarner, SVP-AG, links, begruesst Laszlo Kover, Praesident des Ungarischen Parlaments, rechts, zu einem Treffen mit der parlamentarischen Gruppe Schweiz-Ungarn im Bundeshaus, waehrend der Frue ...
Andreas Glarner, SVP-AG, links, begruesst Laszlo Kover, Praesident des Ungarischen Parlaments, rechts, zu einem Treffen mit der parlamentarischen Gruppe Schweiz-Ungarn im Bundeshaus.Bild: KEYSTONE

Es gehe darum, «einen engeren Kontakt zu europäischen Ländern anzustreben, die eine differenzierte Haltung gegenüber der Europäischen Union einnehmen und den Interessen ihres eigenen Landes Priorität zukommen lassen», schrieb Glarner damals. Die Gruppe hat heute 18 Mitglieder, 16 davon sind SVP-Nationalräte, aus dem Aargau ist auch Christoph Riner dabei. Dazu kommen je ein Mitglied von FDP und Mitte.

Glarner sagt, trotz des Regierungswechsels in Ungarn werde die Gruppe weiterbestehen und Kontakte zum Parlament in Budapest pflegen. Diese wurden von linker Seite schon bei der Gründung im Frühling 2019 kritisiert. Als der ungarische Parlamentspräsident László Kövér kurz danach das Bundeshaus besuchte, verliess die grosse Mehrheit von SP und Grünen aus Protest den Saal.

Metzgete mit Viktor Orban: «Es hat ihm sehr gefallen»

Viereinhalb Jahre später war Viktor Orban in der Schweiz, auf Einladung von «Weltwoche»-Verleger und alt Nationalrat Roger Köppel hielt er im November 2023 im «Dolder» in Zürich ein Referat. Glarner erinnert sich an den Auftritt und schickt dieser Zeitung ein gemeinsames Selfie. Er erzählt, nach der Rede sei die SVP-Spitze mit Orban im Restaurant Geeren in Dübendorf gewesen.

Sein «Buddy» ist abgewählt: Wundenlecken bei Roger Köppel nach Orbans Wahlniederlage

Dort gab es Metzgete, dem ungarischen Gast habe es gefallen, wie Glarner berichtet. «Viktor Orban ist ein gemütlicher Typ, unter Gleichgesinnten war er sehr leutselig.» Obwohl er kein Ungarisch spricht, verstand sich der SVP-Nationalrat gut mit dem Ministerpräsidenten. Dass dieser die Macht ohne Widerstand abgebe, überrasche ihn nicht: «Es sind alles Demokraten in Ungarn.»

Den neuen Ministerpräsidenten Péter Magyar hat Glarner einmal bei einem Auftritt gesehen. «Er war früher Fidesz-Mitglied und seine politische Position ist nicht weit weg von Orban», sagt der SVPler. Nur die angesagte Annäherung an die EU missfällt Glarner massiv. Gefallen hat ihm hingegen die Haltung von Judit Varga, Justizministerin und Ex-Ehefrau von Magyar. Zu einem Treffen im Oktober 2022 schrieb er: «Eine Frau, die für ihr Land einsteht – da könnten sich diverse Minister ein Vorbild nehmen!» (aargauerzeitung.ch)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Peter Magyar gewinnt Wahlen in Ungarn
1 / 11
Peter Magyar gewinnt Wahlen in Ungarn

Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban hat seine Niederlage bei der Parlamentswahl in Ungarn am Sonntagabend eingestanden.
quelle: keystone / petr david josek
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Hier tanzt Ungarns zukünftiger Gesundheitsminister
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
8 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Die beliebtesten Kommentare
avatar
Allkreis
13.04.2026 20:18registriert Januar 2020
Mein Gott, diese rechtspopulistischen Demagogen trauern alle einem hochkorrupten Autokraten nach, und behaupten allen Ernstes, es sei zum Schaden des Landes?! Wirklich vielsagend.
410
Melden
Zum Kommentar
avatar
FP
13.04.2026 20:27registriert Mai 2022
Herr Glarner soll doch zu Orban nach Ungarn ziehen, er braucht sicher in der nächsten Zeit Trost und unterstütztung!😏
210
Melden
Zum Kommentar
8
Wer Blüten in allen Formen liebt, der sollte diese 11 Orte besuchen
Im Frühling blühen Bäume und Blumen in den wunderschönsten Farben. Damit du das Spektakel aber in vollen Zügen geniessen kannst, musst du zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort sein. Wir geben 11 Tipps, wie du faszinierenden Blütenzauber erlebst.
Der Blütenzauber in der Schweiz ist traumhaft – keine Frage. Aber Achtung! Du musst auch den richtigen Zeitpunkt erwischen. Da die «Bluescht» vom Wetter abhängig ist, kann der genaue Zeitpunkt nicht vorhergesagt werden.
Zur Story