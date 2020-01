Schweiz

Deutscher Grünen-Chef sagt über Trumps WEF-Rede, was sich viele denken



bild: screenshot

Deutscher Grünen-Chef sagt über Trumps WEF-Rede, was viele insgeheim denken

Robert Habeck ist in der Schweiz noch nicht all zu bekannt. Das dürfte sich in naher Zukunft wohl ändern. Der 50-Jährige ist Bundesvorsitzender der Grünen in Deutschland. Und er wird bereits als Kanzlerkandidat gehandelt.

Wie viele andere wichtige (oder sich wichtig nehmende) Personen weilt Habeck momentan am WEF in Davos. Und wie viele andere wichtige Personen hörte er sich die Eröffnungsrede von Donald Trump an. Über diese konntet ihr auf watson bereits viel lesen, deshalb hier Trumps Rede, in einem Satz zusammengefasst:

«Wegen mir ist Amerika das beste Land der Welt.»

Trumps bescheidene Worte schienen auf grossen Zuspruch zu stossen. Klaus Schwab, Gründer des WEFs, sagte beim anschliessenden Gang vor die Journalisten, dass er Trumps Rede «sehr staatsmännisch» gefunden habe.

Ob er das ernst meinte, bleibt wohl sein Geheimnis.

Zurück zu Habeck. Der war weniger begeistert von Trumps Rede. Daraus machte er auch keinen Hehl. Im Gegenteil: Als eine ZDF-Journalistin ihn fragte, was er von der Ansprache des US-Präsidenten hielt, nahm Habeck kein Blatt vor den Mund.

Doch seht selbst:

Robert Habeck zu Trump Rede in Davos Video: twitter/Katrin Eigendorf

Für all jene, die das Video nicht schauen können oder wollen, hier die wichtigsten Aussagen von Habeck:

«Es war ein einziges Disaster. Ich bin fassungslos, wie der sowas hier verzapfen kann.»

«Nur Selbstlob, Ignoranz, [...] kein Gespür für globale Probleme.»

«Das war die schlechteste Rede, die ich je gehört habe.»

«Er (Trump) ist der Gegner. Er steht für all die Probleme, die wir haben.»

«Es gibt Diskussionen hier, bei denen es darum geht, dass man so nicht weitermachen kann. Und dann kommt so einer (Trump) und sagt: ‹Genau so machen wir weiter.›»

Das Video der Journalistin ging auf Twitter viral und stiess in Deutschland auf ein grosses Medienecho. Die Meinungen über die Aussagen Habecks sind sehr gespalten. Hier einige Beispiele:

Ich finde, man sollte dem törichten Gestammel des Grünen-Chefs in Davos nicht zuviel Bedeutung beimessen. Wir wissen, dass er nicht einmal die Pendler-Pauschale, gegen die er opponiert, begriffen hat. Woher sollte er dann einer Rede in Englisch folgen können? #Habeck — Steinhoefel (@Steinhoefel) January 21, 2020

Robert Habeck hat recht. — Igor Levit (@igorpianist) January 21, 2020

«Hartes Geld» wurde ein wenig emotional Hört euch die Rede von #Trump an (siehe meine TL) und vergleicht ihn mit diesem lächerlich-ekelhaften Grün-Schranzen #Habeck aus der moralischen Großmacht Deutschland, der in seinem hasserfüllten Gestammel kaum gerade Sätze artikulieren kann.

😂#Davos #WEF20 pic.twitter.com/TpWkeZkP6x — Hartes Geld (@Hartes_Geld) January 21, 2020

"Trump ist der Gegner!"

Lasst uns Habeck zum Kanzler wählen. Echt jetzt! https://t.co/ZS8aeSDwrQ — Mario Sixtus 馬六 🇪🇺🇭🇰 (@sixtus) January 21, 2020

Die Reaktionen könnten also unterschiedlicher nicht ausfallen. Wie eigentlich immer, wenn Trump etwas sagt.

Was hältst du von Trumps Rede, lieber User? Staatsmännisch oder Desaster?

(dfr)

