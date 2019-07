Mann verbringt wegen Missverständnis 16 Tage in Zürcher Gefängnis

Der #Romeo, dessen #Julia ich #neverever sein will

Nur schon weil er Romeo heisst, gebe ich ihm auf Tinder einen Superlike. Und lerne: Nomen est alles andere als Omen. Vor allem in Zeiten wie heute. #WTF

Im Nachhinein ist man immer gescheiter. Das ist das Gute an meiner Geschichte mit Romeo. Romeo. Was für ein Name. Romantisch, maskulin, verheissungsvoll. Mit hardcore Wirkung: Eine Frau, die «Romeo» hört, will Julia sein. Gilt zumindest für mich. Und all meine Freundinnen. Und ihre Freundinnen.

Ich schweife ab.

Mein Romeo und ich matchen auf Tinder. Ich gebe ihm ein Superlike. Wegen des Namens. Bravo, Romeo-Mami, sehr gut gemacht, Romeo-Papi. Dabei ist Romeo gar nicht wirklich mein Typ. Romeo ist …