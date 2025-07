102'000 Besucherinnen und Besucher am Openair Frauenfeld – friedliche Atmosphäre

Die Besucherinnen und Besucher traten am Sonntagmorgen die Heimreise an. Trotz der gegenüber 2024 von 160'000 auf gut 100'000 Gäste eingebrochenen Besucherzahlen zeigten sich die Organisatoren zufrieden. Das Abfall- und das Sicherheitskonzept hätten sich bewährt. Das nächste Openair Frauenfeld findet vom 9. bis 11. Juli 2026 statt. Die Registrierung für sogenannte Early Bird Tickets öffnete am Sonntag.

Die Ausgabe 2025 brachte einiges an Neuerungen: Zwei neue Bühnen, ein Casino, ein Rooftop-Club und ein VIP-Motel. Die erstmals begehbare Hauptbühne habe den Gästen ein besonderes Konzerterlebnis in unmittelbarer Nähe zu den Künstlerinnen und Künstlern geboten, hiess es weiter.

Bereits am Mittwoch strömten den Angaben vom Sonntag zufolge 16'000 Personen auf das Festivalgelände. Am Donnerstag sorgte US-Superstar Asap Rocky für einen Höhepunkt. Die Deutsch-Rapperinnen Calli und Ikkimel zeigten gemäss der Medienmitteilung überzeugende Auftritte.

Die grossen Fragen des Lebens: Wieso ist eine Weinflasche genau 75 cl?

Sorry to break it to you, liebe Franzosen: Schuld sind die Briten.

Weinbau gibt es seit Jahrtausenden. Während der längsten Zeit wurde Wein in Amphoren oder ähnlichen Gefässen aufbewahrt. Glas kam erst vergleichsweise spät ins Spiel. Ja, die Römer begannen im 1. Jahrhundert, Glasflaschen zu verwenden, aber kaum für Wein, sondern eher für Apothekenprodukte wie Parfüm oder Öle.