42-Jähriger muss wegen jahrelanger Vergewaltigung der Ehefrau ins Gefängnis

Rauszeit

Diese Lärchen sind nicht aus dem Märchen: 4 Ausflugstipps für den Herbst

Im Herbst zeigen sich die Lärchen von ihrer goldenen Seite und wirken so, als wären sie gerade einem Märchenbuch entsprungen. Lärchenwälder sind in der Schweiz grösstenteils im Wallis, in den Tessiner Gebirgstälern sowie im Bünderland zu finden. Vier Inspirationen für die nächste Herbstwanderung:

Der Chastelberg geizt nicht mit seinen Lärchen. Im Gegenteil. Am Simplon erwartet dich ein ganzer Wald voller Lärchen, die teils bis zu 850-jährig sind.

Die Wanderung beginnt in Simplon Dorf und führt …