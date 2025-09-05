bedeckt14°
DE | FR
burger
Schweiz
Justiz

On-Streit um Schweizerkreuz geht in die nächste Runde

Freiburg, Deutschland, Europa Laufschuh der Marke On - Modell mit CloudTec-Sohle, moderne Sportschuhtechnologie, Schweizer Design, Trendmarke, Fitness, Athleisure, Sport und Lifestyle, atmungsaktiv, D ...
Bild: www.imago-images.de

On-Streit um Schweizerkreuz geht in die nächste Runde

05.09.2025, 08:1105.09.2025, 08:11
Mehr «Schweiz»

Der Streit zwischen dem Schuhhersteller On und der Swissness Enforcement Association (SEA) sowie dem Institut für Geistiges Eigentum (IGE) über die Verwendung des Schweizerkreuzes auf den On-Schuhen im Ausland geht in die nächste Phase.

Nach einem Treffen der beiden Seiten am Mittwoch soll nun das Bundesgericht entscheiden, wofür das Schweizerkreuz stehen darf, fordert On in einem AWP vorliegenden Statement. Dabei könnte ein Präzedenzfall entstehen, der es On erlauben würde, das Kreuz auch in der Schweiz zu verwenden, folgert die «NZZ».

Briefwechsel ohne Ergebnis

Seit Jahren steht On wegen der Verwendung des Symbols in der Kritik. Die Schuhe werden in Vietnam und Indonesien hergestellt. SEA sieht darin einen Verstoss gegen Swissness-Regeln. On verweist dagegen auf den Zusatz «Swiss Engineering» und auf Forschung und Design am Standort Zürich mit über 300 Mitarbeitenden.

Zuletzt berichtete der «Blick», SEA und IGE hätten die chinesische Marktaufsicht eingeschaltet. Die Organisationen bestreiten die Anzeige: Sie hätten lediglich Abklärungen ausgelöst und die chinesischen Behörden seien von Amtes wegen aktiv geworden.

Ein AWP vorliegender Briefwechsel zwischen On und SEA, bei dem auch Bundesräte ins CC genommen wurden, brachte keine Klärung.

Bundesgericht soll entscheiden

On bot am Mittwoch erneut an, die Frage in der Schweiz gerichtlich zu klären, und forderte, dass SEA und IGE ihre Eingabe in China zurückziehen. «Das Vorgehen von SEA und IGE in China ist destruktiv», erklärte On gegenüber AWP. Ihr Handeln setze auch andere Schweizer Unternehmen Risiken aus.

Laut On haben SEA und IGE das Angebot positiv aufgenommen und wollen intern über den Vorschlag entscheiden. «Lassen wir das Bundesgericht entscheiden, wofür das Schweizerkreuz stehen darf», heisst es im Statement weiter.

Ausgang bleibt ungewiss

Bemerkenswert ist allerdings, dass On hierzulande das Kreuz gar nicht nutzt – ein Urteil zugunsten des Unternehmens könnte deshalb auch bedeuten, dass On das Symbol künftig auch wieder in der Schweiz einsetzen dürfte.

Ob es tatsächlich zu einem Prozess kommt, ist offen. Unklar bleibt zudem, ob SEA und IGE ihre Eingabe in China zurückziehen und wie die dortigen Behörden weiter vorgehen. (sda/awp)

Streit mit Swissness-Aufseher spitzt sich zu: On in China angeschwärzt
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Diese Nationen sind für die WM 2026 qualifiziert
1 / 18
Diese Nationen sind für die WM 2026 qualifiziert

Paraguay: 9. Teilnahme an einer Weltmeisterschaft
Letzte Teilnahme: 2010 (Viertelfinal)
Grösster WM-Erfolg: Viertelfinal (2010)
quelle: keystone / jorge saenz
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Dieses japanische Museum bereitet dich auf Extremsituationen vor
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Hotels am ESAF 2028 in Thun: «Fünf Minuten nach dem Schlussgang klingelte das Telefon»
2
Falsches Spiel mit Donalds Tod
3
Militär-Kommandantin liess Rekruten schlagen und witzelte darüber – 22 Verletzte
4
«Unsere schlimmsten Befürchtungen werden wahr» – Russen werden aus den USA abgeschoben
5
Es ist Zeit – für die lustigsten Fails der Woche
Meistkommentiert
1
Wälti verlässt Arsenal und unterschreibt bei Juve +++ Puertas wechselt zu Werder Bremen
2
39 Prozent für AfD in Sachsen-Anhalt – Umfragehammer für CDU
3
Neue Abstimmungs-Umfrage zeigt: Der Eigenmietwert steht auf der Kippe
4
Martin Pfister hält an den Drohnen aus Israel fest – obwohl sie nicht immer fliegen können
5
Keine Lust auf Tempo 30 – Rösti setzt stattdessen auf leise (und teurere) Strassen
Meistgeteilt
1
Israel kontrolliert 40 Prozent von Stadt Gaza +++ EU-Kommissarin spricht von Völkermord
2
Dieser Roboter ist derzeit mit der Post unterwegs – was es damit auf sich hat
3
Warum das Wort «Eigenmietwert» auf deinem Stimmzettel fehlt
4
Die besten Erlebnisse für Geniesser in Graubünden
5
Meister? Negative Überraschung? Wir tippen die National-League-Saison
Totale Mondfinsternis: Warum sich am Sonntag der Blick in den Himmel lohnt
Der September-Vollmond hat verschiedene Namen: Herbstmond, Erntemond, Maismond. Dieses Jahr wird er auch Roter Maismond genannt.
Zur Story