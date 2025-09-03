wechselnd bewölkt16°
DE | FR
burger
Schweiz
International

Streit um Schweizerkreuz auf On Schuhen in China: Verfahren droht

Freiburg, Deutschland, Europa Laufschuh der Marke On - Modell mit CloudTec-Sohle, moderne Sportschuhtechnologie, Schweizer Design, Trendmarke, Fitness, Athleisure, Sport und Lifestyle, atmungsaktiv, D ...
Die Schuhmarke «On» wurde 2010 in der Schweiz gegründet und hat ihren Hauptsitz in Zürich.Bild: www.imago-images.de

Streit mit Swissness-Aufseher spitzt sich zu: On in China angeschwärzt

03.09.2025, 10:0003.09.2025, 10:00
Mehr «Schweiz»

Der Schuhhersteller «On» wurde 2010 in der Schweiz gegründet, hat in Zürich ihren Hauptsitz und ist nicht nur national, sondern auch international schnell zu einer bekannten Marke geworden.

Wie in der Textilbranche üblich, werden die Schuhe in Asien produziert und hergestellt. Damit stellt sich aber auch die Frage, ob «On» das Schweizerkreuz auf ihrem Schuh verwenden darf.

Seit mehreren Jahren ist genau dieser Frage ein Streitpunkt zwischen «On» und der Vereinigung Swiss Enforcement. Deren Swissness-Regel besagt, dass bei Industrieprodukten 60 Prozent der Herstellungskosten in der Schweiz anfallen müssen, um Symbole wie das Schweizerkreuz oder die Bezeichnung «Swiss Made» zu verwenden.

Vereinigung Swiss Enforcement
Die Vereinigung Swiss Enforcement besteht aus Vertretern des Bundes und der Wirtschaft. Sie sind zuständig für die Überprüfung und Durchsetzung der Swissness. Ziel der Vereinigungen ist es, die Verwendung von Schweizer Herkunftsangaben im ­Ausland zu bekämpfen.

Aus der Sicht der Swiss-Enforcement-Aufseher erfülle die Schuhmarke diese Vorschriften allerdings nicht und profitiere trotz der Herstellung in Asien vom «Schweiz-Bonus». Dies berichtet der «Blick».

«On» nutzt auf ihrem Schuh das rot-weisse Schweizerkreuz und den Schriftzug «Swiss Engineering». Sie berufen sich dabei auf ein Schweizer Gesetz, das besagt, dass Swissness-Angaben zu Design und Forschung erlaubt sind, wenn diese komplett in der Schweiz stattfinden. «On» hat eine Entwicklungs- und Forschungsabteilung in Zürich, die 300 Arbeitnehmer beschäftigt.

Olympische Spiele Impressionen Paris 25.07.2024 On running shoe of the Swiss delegation at the Olympic Games, Olympische Spiele, Olympia, OS 2024 Paris 25.07.2024. *** Olympic Games Impressions Paris ...
Das Schweizerkreuz ist meist an der Zunge oder der Verse des Schuhs eingestickt.Bild: www.imago-images.de

Die Firma hatte sich schliesslich dazu entschieden, das Schweizerkreuz von den Schuhen, die in der Schweiz verkauft werden, zu entfernen. Im Ausland blieben sie jedoch bestehen, da dort die Behörden kaum eine Möglichkeit haben, die Schweizer Gesetze durchzubringen.

On droht Verfahren in China

In den vergangenen Monaten haben die Swiss-Enforcement-Aufseher härter durchgegriffen. Bis Ende August haben sie «On» Zeit gegeben, eine Lösung zu präsentieren, dies schreibt der «Blick». Doch noch während dieser Frist haben die Swissness-Aufseher sich bei den chinesischen Behörden gemeldet und den Schuhhersteller angeschwärzt.

Die chinesischen Behörden sollen abklären, inwiefern die Verwendung des Schweizerkreuzes auf Produkten nicht schweizerischer Herkunft nach chinesischem Recht erlaubt sei. Infolgedessen hat «On» Post aus China erhalten. Ihnen droht nun ein Verfahren.

Das Institut für geistiges Eigentum betont auf Anfrage des «Blicks», nie direkt gegen «On» in China tätig geworden zu sein. Auch Swiss Enforcement behauptet, in China kein Verfahren eingeleitet zu haben.

Gegenüber dem «Blick» sagt «On», dass sie den Streit nicht in China austragen wollen. Sie würden eine Einigung vor Schweizer Gerichten anstreben. Eine Stellungnahme auf dieselbe Anfrage bei Swissness Enforcement erhält der «Blick» nicht. Man wolle vor am Mittwoch stattfindenden Gesprächen mit «On» keine Stellung dazu nehmen.

Was bei den Gesprächen am Mittwoch besprochen wird und wie On, die Swissness Enforcement und die chinesischen Behörden zurzeit verblieben sind, ist unklar. (nib)

Mehr zu «On»:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Kassensturz Test Olivenöl
1 / 15
Kassensturz Test Olivenöl
Auf Facebook teilenAuf X teilen
«Ich habe sie nicht fett genannt! Ich habe Bitch gesagt»
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
3 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
3
Meistgelesen
1
Bei aller Liebe zur Tradition muss sich im Schwingsport etwas ändern
2
ESAF in Mollis: Die finale Rangliste und alle Resultate
3
Armon Orlik profitiert vom gestellten Schlussgang und ist neuer Schwingerkönig
4
Die Tränen des Königs: «Da brach für mich eine Welt zusammen»
5
Vom «Ozempic-Face» zum «Mar-a-Lago-Face»: Der Wahnsinn der Schönheitsindustrie
Meistkommentiert
1
Gündogan unterschreibt bei Galatasaray +++ Breel Embolo wechselt zu Rennes
2
Donald Trump will 15 Dollar, «damit er in den Himmel kommt»
3
Jugendliche in England haben laut Studie panische Angst vor dem ... Tanken⛽🤨
4
So viele Millionen verliert der ZVV durch Schwarzfahrer – Billett-Kontrolltag angekündigt
5
Ein Schweizer an der ukrainischen Front – was ihm nach seiner Rückkehr nun droht
Meistgeteilt
1
Brände nach Luftangriffen auf Ukraine +++ Verbot von grösster Kirche eingeleitet
2
Donald Trump will zurück ins Mittelalter
3
Rekordzahl palästinensischer Häftlinge in Israel +++ Belgien will Palästina anerkennen
4
BAG-Direktorin nennt grössten Fehler der Pandemie
5
Norwegen pumpt Millionen Tonnen CO₂ in den Meeresboden – die Schweiz will profitieren
Windkraftausbau liegt in Europa hinter den Erwartungen
Der Windkraftausbau ist im ersten Halbjahr in Europa laut dem Windindustrieverband hinter den Erwartungen geblieben. Um das Ziel von mehr als 40 Prozent erneuerbarer Energie bis 2030 zu erreichen, braucht es demnach in der Europäischen Union deutlich mehr Windräder.
Zur Story