Die Schuhmarke «On» wurde 2010 in der Schweiz gegründet und hat ihren Hauptsitz in Zürich. Bild: www.imago-images.de

Streit mit Swissness-Aufseher spitzt sich zu: On in China angeschwärzt

Der Schuhhersteller «On» wurde 2010 in der Schweiz gegründet, hat in Zürich ihren Hauptsitz und ist nicht nur national, sondern auch international schnell zu einer bekannten Marke geworden.

Wie in der Textilbranche üblich, werden die Schuhe in Asien produziert und hergestellt. Damit stellt sich aber auch die Frage, ob «On» das Schweizerkreuz auf ihrem Schuh verwenden darf.

Seit mehreren Jahren ist genau dieser Frage ein Streitpunkt zwischen «On» und der Vereinigung Swiss Enforcement. Deren Swissness-Regel besagt, dass bei Industrieprodukten 60 Prozent der Herstellungskosten in der Schweiz anfallen müssen, um Symbole wie das Schweizerkreuz oder die Bezeichnung «Swiss Made» zu verwenden.

Vereinigung Swiss Enforcement Die Vereinigung Swiss Enforcement besteht aus Vertretern des Bundes und der Wirtschaft. Sie sind zuständig für die Überprüfung und Durchsetzung der Swissness. Ziel der Vereinigungen ist es, die Verwendung von Schweizer Herkunftsangaben im ­Ausland zu bekämpfen.

Aus der Sicht der Swiss-Enforcement-Aufseher erfülle die Schuhmarke diese Vorschriften allerdings nicht und profitiere trotz der Herstellung in Asien vom «Schweiz-Bonus». Dies berichtet der «Blick».

«On» nutzt auf ihrem Schuh das rot-weisse Schweizerkreuz und den Schriftzug «Swiss Engineering». Sie berufen sich dabei auf ein Schweizer Gesetz, das besagt, dass Swissness-Angaben zu Design und Forschung erlaubt sind, wenn diese komplett in der Schweiz stattfinden. «On» hat eine Entwicklungs- und Forschungsabteilung in Zürich, die 300 Arbeitnehmer beschäftigt.

Das Schweizerkreuz ist meist an der Zunge oder der Verse des Schuhs eingestickt. Bild: www.imago-images.de

Die Firma hatte sich schliesslich dazu entschieden, das Schweizerkreuz von den Schuhen, die in der Schweiz verkauft werden, zu entfernen. Im Ausland blieben sie jedoch bestehen, da dort die Behörden kaum eine Möglichkeit haben, die Schweizer Gesetze durchzubringen.

On droht Verfahren in China

In den vergangenen Monaten haben die Swiss-Enforcement-Aufseher härter durchgegriffen. Bis Ende August haben sie «On» Zeit gegeben, eine Lösung zu präsentieren, dies schreibt der «Blick». Doch noch während dieser Frist haben die Swissness-Aufseher sich bei den chinesischen Behörden gemeldet und den Schuhhersteller angeschwärzt.

Die chinesischen Behörden sollen abklären, inwiefern die Verwendung des Schweizerkreuzes auf Produkten nicht schweizerischer Herkunft nach chinesischem Recht erlaubt sei. Infolgedessen hat «On» Post aus China erhalten. Ihnen droht nun ein Verfahren.

Das Institut für geistiges Eigentum betont auf Anfrage des «Blicks», nie direkt gegen «On» in China tätig geworden zu sein. Auch Swiss Enforcement behauptet, in China kein Verfahren eingeleitet zu haben.

Gegenüber dem «Blick» sagt «On», dass sie den Streit nicht in China austragen wollen. Sie würden eine Einigung vor Schweizer Gerichten anstreben. Eine Stellungnahme auf dieselbe Anfrage bei Swissness Enforcement erhält der «Blick» nicht. Man wolle vor am Mittwoch stattfindenden Gesprächen mit «On» keine Stellung dazu nehmen.

Was bei den Gesprächen am Mittwoch besprochen wird und wie On, die Swissness Enforcement und die chinesischen Behörden zurzeit verblieben sind, ist unklar. (nib)