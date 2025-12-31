Grippewelle in der Schweiz auf Vormarsch

Mehr «Schweiz»

Die derzeitige starke Grippewelle in der Schweiz hat auch Auswirkungen auf die Belegung im Universitätsspital Zürich. Derzeit liegen dort mehr als doppelt so viele Patientinnen und Patienten mit Influenza wie vor einem Jahr.

Schwere Grippefälle gab es bis jetzt noch keine, wie das USZ sagt. (Symbolbild) Bild: Shutterstock

Die Grippewelle habe in diesem Jahr fast drei Wochen früher begonnen als in anderen Jahren und breite sich sehr rasch in der Bevölkerung aus, hiess es am Mittwoch beim Universitätsspital auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Derzeit liegen 27 Patientinnen und Patienten mit einer Influenza-Erkrankung im USZ.

Ob die Erkrankungen auch komplizierter verlaufen als in anderen Jahren, kann das Universitätsspital noch nicht sagen. Schwere Fälle gebe es aktuell wenige. Aber man sei noch mitten in der Grippewelle. Es sei noch zu früh, um einen Vergleich zu anderen Jahren zu ziehen.

Überlastet das Universitätsspital wegen der Influenza-Patientinnen und -Patienten nicht. Man habe sich auf die Herausforderung eingestellt und sei gut gerüstet.

Derzeit noch keine Maskenpflicht

Während das Universitätsspital Basel eine generelle Maskenpflicht beschlossen hat, wartet man in Zürich noch ab. Die Situation werde täglich neu beurteilt. Das Universitätsspital schliesse nicht aus, eine Maskenpflicht für alle einzuführen.

In Zürich herrscht bis anhin noch keine Maskentragpflicht. (Symbolbild) Bild: Shutterstock

Grippe auch in Bern auf dem Vormarsch

Das Berner Inselspital hat eine starke Zunahme an Grippefällen verzeichnet. Die aktuelle Grippewelle entspricht dem typischen saisonalen Verlauf, hat aber einen Vorsprung von zwei Wochen im Vergleich zu den beiden vergangenen Saisons, wie das Spital am Mittwoch mitteilte.

Neben der Influenza zirkulieren aktuell verschiedene Erkältungsviren wie RSV, Sars-CoV-2, Human Metapneumovirus, Parainfluenzavirus und Erkältungscoronaviren, wie das Inselspital auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA schrieb.

Die Spitalgruppe führte bereits am 16. Dezember eine Maskentragpflicht bei Patientenkontakt ein, wie sie weiter schrieb. Alle Personen mit Erkältungs- oder Grippesymptomen müssen zudem im ganzen Spitalgebäude eine Maske tragen. (sda)