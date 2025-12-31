sonnig-1°
DE | FR
burger
Schweiz
Gesundheit

Gesundhiet: Grippewelle in der Schweiz auf Vormarsch

Grippewelle in der Schweiz auf Vormarsch

31.12.2025, 12:3531.12.2025, 12:36

Die derzeitige starke Grippewelle in der Schweiz hat auch Auswirkungen auf die Belegung im Universitätsspital Zürich. Derzeit liegen dort mehr als doppelt so viele Patientinnen und Patienten mit Influenza wie vor einem Jahr.

Grippe Krank Influenza
Schwere Grippefälle gab es bis jetzt noch keine, wie das USZ sagt. (Symbolbild)Bild: Shutterstock

Die Grippewelle habe in diesem Jahr fast drei Wochen früher begonnen als in anderen Jahren und breite sich sehr rasch in der Bevölkerung aus, hiess es am Mittwoch beim Universitätsspital auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Derzeit liegen 27 Patientinnen und Patienten mit einer Influenza-Erkrankung im USZ.

Ob die Erkrankungen auch komplizierter verlaufen als in anderen Jahren, kann das Universitätsspital noch nicht sagen. Schwere Fälle gebe es aktuell wenige. Aber man sei noch mitten in der Grippewelle. Es sei noch zu früh, um einen Vergleich zu anderen Jahren zu ziehen.

Überlastet das Universitätsspital wegen der Influenza-Patientinnen und -Patienten nicht. Man habe sich auf die Herausforderung eingestellt und sei gut gerüstet.

Derzeit noch keine Maskenpflicht

Während das Universitätsspital Basel eine generelle Maskenpflicht beschlossen hat, wartet man in Zürich noch ab. Die Situation werde täglich neu beurteilt. Das Universitätsspital schliesse nicht aus, eine Maskenpflicht für alle einzuführen.

Behandlung Arzt, Therapie, Therapy, Long Covid, Longcovid, Folgekrankheit, Corona, Coronavirus, Health, Gesundheit, Mask, Maske, Covid-19
In Zürich herrscht bis anhin noch keine Maskentragpflicht. (Symbolbild)Bild: Shutterstock

Grippe auch in Bern auf dem Vormarsch

Das Berner Inselspital hat eine starke Zunahme an Grippefällen verzeichnet. Die aktuelle Grippewelle entspricht dem typischen saisonalen Verlauf, hat aber einen Vorsprung von zwei Wochen im Vergleich zu den beiden vergangenen Saisons, wie das Spital am Mittwoch mitteilte.

Neben der Influenza zirkulieren aktuell verschiedene Erkältungsviren wie RSV, Sars-CoV-2, Human Metapneumovirus, Parainfluenzavirus und Erkältungscoronaviren, wie das Inselspital auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA schrieb.

Die Spitalgruppe führte bereits am 16. Dezember eine Maskentragpflicht bei Patientenkontakt ein, wie sie weiter schrieb. Alle Personen mit Erkältungs- oder Grippesymptomen müssen zudem im ganzen Spitalgebäude eine Maske tragen. (sda)

Diese Artikel könnten dich auch interessieren:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Spanische Grippe – die Mutter aller Pandemien
1 / 22
Spanische Grippe – die Mutter aller Pandemien
25 bis 50 Millionen Menschenleben kostete die Pandemie, die von 1918 bis 1920 auf der ganzen Welt wütete. Nicht mal der Erste Weltkrieg holte sich so viele Opfer. In absoluten Zahlen war die Spanische Grippe in etwa so verheerend wie die Pest von 1348: Der Schwarze Tod riss damals ein Drittel der europäischen Bevölkerung in den Tod. Spanisch nannte man die Grippe, weil die ersten Nachrichten über die Krankheit von dort herkamen. Im Bild: Das Militär-Notfallkrankenhaus im Camp Funston in Kansas 1918, wo das Virus mit hoher Wahrscheinlichkeit erstmals ausbrach. quelle: wikimedia ... Mehr lesen
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Schlimme Grippe-Welle nimmt Kurs auf die Schweiz
Video: srf
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Parsennbahn in Davos steht still – Fussgänger per Helikopter evakuiert
In Davos ist am Dienstagnachmittag die Standseilbahn, die ins Skigebiet Parsenn führt, stehen geblieben. Dies berichtet «20 Minuten».
Zur Story