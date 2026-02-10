bedeckt
Anwalt fordert zu Tötungsdelikt in Kreuzlingen TG Mordanklage

10.02.2026, 10:1410.02.2026, 10:14

Zu Beginn des Prozesses zu einem Tötungsdelikt hat ein Anwalt der Opferfamilie am Dienstag vor dem Bezirksgericht Kreuzlingen TG eine Verurteilung wegen Mordes für den Beschuldigten gefordert. Die Anklage der Staatsanwaltschaft lautet aktuell auf vorsätzliche Tötung.

Die Anklage der Staatsanwaltschaft sei zurückzuweisen und sie solle auf Mord plädieren, forderte der Anwalt vor dem Bezirksgericht. Die Tat sei «skrupellos» ausgeführt worden, was auf einen Mord schliessen lasse. Der Anwalt vertritt den Sohn sowie die Mutter des Mannes, der gemäss der Staatsanwaltschaft im April 2023 von seinem Geschäftspartner auf offener Strasse erschossen worden ist.

Sowohl die Staatsanwaltschaft als auch der Verteidiger des heute 51-jährigen Beschuldigten wehrten sich gegen diese Forderung. Die Anklage soll weiter auf vorsätzliche Tötung lauten, sagten sie. (hkl/sda)

