Olympia 2026: Darum war die Hockey-Nati auf SRF 2 lange nicht zu sehen

Swiss fans celebrate a Swiss team&#039;s goal, during the men&#039;s group A preliminary round game between Switzerland and France at the 2026 Olympic Winter Games in Milan Santagiulia Ice Hockey Aren ...
Schweizer Fans jubeln über einen Treffer gegen Frankreich – auf SRF 2 sahen ihn die Zuschauer nicht.Bild: keystone

Grosser Frust bei den Fans: Darum zeigte SRF 2 das Auftaktspiel der Hockey-Nati nicht live

Gross war die Vorfreude bei vielen Schweizer Sportfans auf den ersten Olympia-Einsatz der Eishockey-Nationalmannschaft. Wer das Spiel im TV auf SRF schauen wollte, guckte aber für eine lange Zeit in die Röhre.
12.02.2026, 16:4812.02.2026, 16:48
Timo Rizzi
Timo Rizzi

Um 14.17 Uhr geschah es tatsächlich. Livebilder vom Auftaktspiel der Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft an den Olympischen Spielen gegen Frankreich flimmerten über den Bildschirm – zwei Stunden und sieben Minuten, nachdem das Spiel startete.

Starke NHL-Stars, ein Durchhänger und Genonis Shutout – Hockey-Nati startet mit Sieg

Zwar konnte das gesamte Spiel auf der App oder auf der Website des Schweizer Fernsehens mitverfolgt werden. Auf RTS 2 fand man die Partie sogar im TV-Programm, aber mit französischem Kommentator. Dies sorgte für sehr viel Unmut bei den Fans der Hockey-Nati.

Unter einem Instagram-Beitrag des SRF kam es zu vielen negativen Kommentaren gegenüber dem TV-Sender. SRF reagierte darauf und erklärte unter dem Post:

«SRF zeigt während der Olympischen Spiele ein breites Angebot im Fernsehen, kann jedoch aus programmlichen Gründen nicht sämtliche Wettkämpfe linear ausstrahlen.»

Zusätzlich wurde auf die Streams im Web hingewiesen.

Statt des Eishockeyspiels zeigte SRF bis zur Startnummer 30 den Super-G der Frauen und es folgten danach Interviews, unter anderem auch mit der verletzten Michelle Gisin, die live zugeschaltet wurde. Währenddessen stand es nach einem Blitzstart bereits 2:0 für das Team von Nationaltrainer Patrick Fischer.

Die Zusammenfassung der Partie.Video: SRF

Als die Übertragung des Super-G endete, wurde die Geduld der Hockey-Fans weiter auf die Probe gestellt. Man übertrug bei SRF 2 die Langlauf-Entscheidung über 10 km Skating der Frauen. Als auch im Val di Fiemme die Entscheidung fiel, wurde angekündigt, dass gleich die Hockeyaner bei SRF 2 zu sehen sein würden. Nach einem kurzen Werbeunterbruch war es vermeintlich so weit.

Doch zunächst waren noch die Snowboardcrosser mit dem Schweizer Kalle Koblet zu sehen. Nach Koblets Achtelfinal-Run folgte eine weitere Werbeunterbrechung, bevor die Leidenszeit der Hockey-Anhänger vorbei war. Als noch 13 Minuten zu spielen waren und gerade Christoph Bertschy auf die Strafbank wanderte, konnte endlich Eishockey im linearen Fernsehen auf SRF 2 geschaut werden.

Kommentar
Einfach zurücklehnen und die ganz grosse Hockey-Show geniessen

Was für zusätzlichen Unmut bei den Zuschauern sorgte, war, dass auf SRF Info gleichzeitig Wiederholungen vom «Club» und der «Rundschau» liefen. Die Anfrage, weshalb das Spiel der Schweizer nicht auf diesem Sender übertragen wurde, konnte SRF bisher noch nicht beantworten.

Weiter geht es für die Schweizer in der Vorrunde bereits am Freitagabend mit dem Kracher gegen Kanada. Dann wird laut Programm das ganze Spiel auf SRF 2 übertragen.

Anders als am Sonntagmittag, denn dann findet das letzte Gruppenspiel der «Eisgenossen» gegen Tschechien gleichzeitig statt wie auch die Entscheidungen im Riesenslalom der Frauen, in der Langlauf-Staffel der Männer, im Monobob und im Mixed-Team der Snowboardcrosser. Ab 13.30 Uhr wird der Fokus bei SRF 2 wieder voll auf das Skirennen gerichtet sein.

Der komplette Spielplan des Olympia-Eishockey-Turniers in Mailand 2026
