Opfer waren ihr ausgeliefert: Luzerner Bordellbetreiberin wegen Menschenhandel vor Gericht

Einer frühere Luzerner Bordellbetreiberin muss sich am Dienstag vor dem Kriminalgericht wegen Menschenhandels und weiterer Delikte verantworten.

Weil sie von thailändischen Menschenhändlern Frauen und Transsexuelle abgenommen und diese ausgebeutet habe, soll die Luzerner Bordellbetreiberin 6.5 Jahre ins Gefängnis.

Die Opfer waren der Täterin ausgeliefert. Bild: Flickr

Gemäss Anklageschrift verschuldeten sich die Opfer für die Reise in die Schweiz bei den Menschenhändlern in der Höhe von mehreren Zehntausend Franken. Die Schulden mussten sie in einem Bordell in der Luzerner Baselstrasse abarbeiten. Ein eigenes Einkommen hatten die Prostituierten nicht.

Wegen ihres illegalen Status und der Schulden seien die Opfer der 55 Jahre alten, aus Thailand stammenden Schweizerin ausgeliefert gewesen, heisst es in der Anklageschrift. Sie hätten nicht über sich selbst und ihre Tätigkeit entscheiden können und das Haus nur ausnahmsweise verlassen dürfen.

Das Bordell hatte gemäss Anklage rund um die Uhr geöffnet. Die Prostituierten hatten keine Privatsphäre, keine eigenen Betten und schliefen teilweise am Boden. Kam die Polizei, mussten sich die Opfer im Keller verstecken. (sda)