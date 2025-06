Bald stinkt es: Titanwurz im Botanischen Garten der UZH blüht bald

Die Titanwurz im Botanischen Garten der Universität Zürich steht kurz vor der Blüte. Anfang bis Mitte dieser Woche könnte die riesige, stinkende Blume blühen, wie die Universität am Montag mitteilte.

Die Titanwurz im Botanischen Garten der Uni Zürich wird bald blühen. Bild: universität zürich

Zuletzt blühte der Titanwurz in Zürich im Frühling 2023

Ursprünglich kommt diese tropische Pflanze aus den Regenwäldern Sumatras (Indonesien) und ist stark gefährdet. Markant ist ihr Geruch während der Blüte. Während des ersten Abends der Blüte sondert die Titanwurz nämlich schwefelhafte Duftstoffe ab, die nach verfaulendem Fleisch riechen. Damit lockt die Pflanze ihre Bestäuber Aasfliegen, Aaskäfer und Aasbienen an, wie es in der Mitteilung heisst.

In Sumatra wird der Blütenstand dieser Pflanze bis zu drei Meter hoch. Der Zürcher Titanwurz wird mit einer Höhe von etwa 1,5 Metern kleiner sein.

watson vor Ort, als letztmals die Titanwurz blühte: Video: watson/Aya Baalbaki, Sabeth Vela

Weiteres blumiges Spektakel in Zürich

In Zürich steht derweil noch ein zweites botanisches Ereignis in Kürze an: In der Sukkulenten-Sammlung Zürich blüht am Montagabend die Königin der Nacht. Erwartet werden über 15 Blüten im Nordamerikahaus und mehrere Blüten im Grosspflanzenhaus. Die Sukkulenten-Sammlung Zürich ist deshalb ausserordentlich zwischen 21.30 Uhr und Mitternacht geöffnet.

So sieht eine blühende Königin der Nacht aus. Bild: sukulenten-sammlung zürich

Bei der Königin der Nacht handelt es sich um eine besondere Kakteenart: Jedes Jahr produziert der unscheinbare Kaktus insgesamt mehrere Dutzend Blütenknospen. Die riesigen Blüten – 25 bis 30 Zentimeter im Durchmesser – öffnen sich jeweils nur für eine einzige Nacht.

(dab/sda)