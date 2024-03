Quäl-Vater aus Zürich blitzt beim Bundesgericht ab

Vater nach Hammerangriff auf Sohn in Aarau verurteilt

Der Beschuldigte hatte Beschwerde erhoben, weil ihm verschiedentlich das rechtliche Gehör verweigert worden sei. Das geht aus dem am Freitag publizierten Bundesgerichtsurteil hervor. Er verlangte einen Freispruch von allen Vorwürfen. Das Bundesgericht kann aber keine Verstösse durch das Zürcher Obergericht feststellen und weist die Beschwerde ab.

In der Schweiz haben Frauen in der Politik erst seit 53 Jahren ein Mitspracherecht. Zuvor regierten ausschliesslich Männer über die Schweiz. Hier erfährst du, wie es heutzutage um den Frauenanteil steht und wie wir im weltweiten Vergleich abschneiden.



Heute ist internationaler Weltfrauentag! Seit 1921 streiken am 8. März weltweit Frauen für mehr Gleichberechtigung. Einen grossen Einfluss für eine fairere Welt hat bekanntlich die Politik. Wie viele Frauen heutzutage in den Parlamenten sitzen und wie es in der Schweiz aussieht – wir liefern die wichtigsten Zahlen und Fakten.