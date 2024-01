Brian bedroht Influencer mit dem Tod – er selbst spricht von «Promotion für Box-Kampf»

Mehr folgt in Kürze ...

Scorp, mit bürgerlichem Namen Girogio Lörtscher, ist ebenfalls ein Ex-Häftling. Er war wegen schweren Raubes in Haft. Heute arbeitet er als Influencer, fiel aber selbst schon mit Beschimpfungen und Drohungen auf. Das gehöre dazu, sagt er gegenüber SRF, hier sei es aber aus dem Ruder gelaufen. Und weiter: «Ich bin intelligent geworden und auf diesen Typen muss ich mich nicht einlassen.» Lötscher plant, Keller am Dienstag anzuzeigen.

Zwei Monate nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis sorgt Brian Keller erstmals für negative Schlagzeilen. Wie SRF berichtet , soll der bekannteste Ex-Häftling der Schweiz den Influencer Scorp in einem Videochat mit dem Tod bedroht haben. Zu hören sind offenbar folgende Sätze:

Brian Keller am Tag seiner Freilassung.

Brian Keller am Tag seiner Freilassung. Bild: screenshot: keystone

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Tote nach mutmasslichem Anschlag in Israel ++ Huti greifen wieder Frachter an

«Mieter werden während des WEF in Davos aus ihren Wohnungen geworfen»

Politischer Gefangener in Haft gestorben ++ GB bildet über 60'000 ukrainische Soldaten aus

Diese Massentierhaltungs-Doku ist unerträglich – und dennoch so wichtig

Bundespräsidentin zerpflückt SP-Chefin – und für die SVP ist klar: «You are a dreamer»

«Ist der Durchschnitts-Penis wirklich so viel grösser als meiner?»

Sensation in Thailand: Touristen gelingt Videoaufnahme von seltenstem Wal der Welt

Autofahrer mit 73 km/h in 30er-Zone bei Freiburg geblitzt – Permis und Auto weg

Ein 20-jähriger Autofahrer ist am Sonntag mit 73 Kilometern pro Stunde (km/h) in einer auf 30 km/h beschränkten Zone in der Agglomeration Freiburg geblitzt. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt und sein Fahrzeug eingezogen.