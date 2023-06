Ehefrau stranguliert: Ehemann wegen Mordes in Schafisheim AG angeklagt

Ein 48-jähriger Mann ist wegen Mordes von der Aargauer Staatsanwaltschaft angeklagt worden. Der Schweizer soll im März 2021 gemäss Staatsanwaltschaft seine 44-jährige Ehefrau im Schlafzimmer in Schafisheim AG stranguliert haben.

Für den Mann wird eine Freiheitsstrafe von 16 Jahren beantragt, wie die Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilte. Der mutmassliche Täter hatte sich nach dem Gewaltverbrechen am 12. März 2021 widerstandslos festnehmen lassen. Er befindet sich seither in Untersuchungshaft.

Die Kosovarin war knapp eine Woche nach dem schweren Fall von häuslicher Gewalt an ihren Verletzungen auf der Intensivstation im Spital erlegen.

Mehre Minuten lang gewürgt

Bei ihr wurden deutliche Würgemale und Staublutungen im Kopfbereich festgestellt, die durch eine Strangulation mittels mehrminütigen Würgens hervorgerufen worden sein dürften, wie die Staatsanwaltschaft in der Medienmitteilung schreibt. Die Strangulation habe eine Sauerstoffunterversorgung verursacht und habe unabwendbar zum Tod des Opfers geführt.

In der Nacht vom 12. März 2021 hatte die Tochter des Ehepaares bei der Notrufzentrale gemeldet, dass sie ihre Mutter schreien gehört habe und etwas Schlimmes geschehen sei.

Der Ehemann hatte sich und seine Ehefrau gemäss Staatsanwaltschaft im Schlafzimmer eingeschlossen. Erst mit Eintreffen der Einsatzkräfte habe der Mann die Schlafzimmertüre geöffnet. Er sei sofort festgenommen worden, während beim regungslosen Opfer Reanimationsmassnahmen eingeleitet worden seien.

Wann der Mordprozess am Bezirksgericht Lenzburg stattfinden sind, steht noch nicht fest. (aeg/sda)