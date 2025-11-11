Rammbock-Einbrecher verletzen Bijouterie-Inhaber in Olten SO

Unbekannte sind am frühen Dienstagmorgen in Olten SO mit einem Auto als Rammbock in ein Juweliergeschäft eingebrochen. Dabei kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Einbrechern und dem Ladeninhaber, der dabei verletzt wurde.

Trotz schneller Reaktion der Polizei gelang den Tätern die Flucht. Bild: polizei kanton solothurn

Der Geschäftsinhaber musste ins Spital gebracht werden, wie die Solothurner Kantonspolizei mitteilte. Der Einbruch spielte sich um 02.45 Uhr an der Baslerstrasse ab.

Als die Unbekannten mit ihrem Auto die Vitrinen rammten, wurde der im gleichen Haus wohnende Besitzer auf den Einbruch aufmerksam. Er hörte den ausgelösten Alarm und überraschte zwei vermummte Einbrecher im Juweliergeschäft, wie es im Communiqué heisst.

Obschon die Polizeipatrouillen rasch eintrafen, gelang den mutmasslichen Tätern die Flucht. Die umgehend eingeleitete Fahndung blieb erfolglos. Noch ist nicht bekannt, ob und welches Deliktsgut die Einbrecher erbeuteten und wie hoch die Schadenssumme ist. Die Polizei sucht Zeugen.

Bereits vor einer Woche führten Unbekannte auch mitten in der Innenstadt von Basel einen Rammbock-Einbruch in einem Uhren- und Schmuckgeschäft durch, sie gingen jedoch leer aus. (sda)