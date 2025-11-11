sonnig
DE | FR
burger
Schweiz
Justiz

Einbrecher verletzen Bijouterie-Inhaber in Olten SO

Rammbock-Einbrecher verletzen Bijouterie-Inhaber in Olten SO

11.11.2025, 11:2411.11.2025, 11:24

Unbekannte sind am frühen Dienstagmorgen in Olten SO mit einem Auto als Rammbock in ein Juweliergeschäft eingebrochen. Dabei kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Einbrechern und dem Ladeninhaber, der dabei verletzt wurde.

Rammbock-Einbruch in Olten
Trotz schneller Reaktion der Polizei gelang den Tätern die Flucht.Bild: polizei kanton solothurn

Der Geschäftsinhaber musste ins Spital gebracht werden, wie die Solothurner Kantonspolizei mitteilte. Der Einbruch spielte sich um 02.45 Uhr an der Baslerstrasse ab.

Als die Unbekannten mit ihrem Auto die Vitrinen rammten, wurde der im gleichen Haus wohnende Besitzer auf den Einbruch aufmerksam. Er hörte den ausgelösten Alarm und überraschte zwei vermummte Einbrecher im Juweliergeschäft, wie es im Communiqué heisst.

Obschon die Polizeipatrouillen rasch eintrafen, gelang den mutmasslichen Tätern die Flucht. Die umgehend eingeleitete Fahndung blieb erfolglos. Noch ist nicht bekannt, ob und welches Deliktsgut die Einbrecher erbeuteten und wie hoch die Schadenssumme ist. Die Polizei sucht Zeugen.

Bereits vor einer Woche führten Unbekannte auch mitten in der Innenstadt von Basel einen Rammbock-Einbruch in einem Uhren- und Schmuckgeschäft durch, sie gingen jedoch leer aus. (sda)

Diese Artikel könnten dich auch interessieren:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Erste nationale Kampagne gegen häusliche Gewalt
1 / 8
Erste nationale Kampagne gegen häusliche Gewalt

Der Bund lanciert im November 2025 erstmals eine nationale Kampagne gegen häusliche Gewalt.
quelle: edi
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Warum sind die Schweizer:innen immer noch investitionsfaul?
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Bundesrat übernimmt EU-Regel fürs Töff-Fahren – ein fataler Entscheid
2
Shutdown vor Ende: US-Senat beschliesst Haushalt definitiv
3
8 der gefährlichsten Sehenswürdigkeiten der Welt
4
«Krassester Reality Check meines Lebens»: Ardita nimmt mit der Spritze ab
5
Der Bund setzt trotz Bedenken auf Microsoft 365 – und sticht in ein Wespennest
Meistkommentiert
1
Frauen in der Schweiz bekommen so wenig Kinder wie noch nie
2
Bürgerliche Politiker wollen den SBB-Nachtzug nach Malmö verhindern
3
Knappe Mehrheit an der Universität Basel wünscht eine vegane Mensa
4
Schweizer Unternehmer bei Trump: Ein möglicher «Deal» sorgt für Wirbel
5
Schweizer Unternehmer beschenkten Trump reich – doch der hat neue Forderungen
Meistgeteilt
1
Liverpool rutscht tiefer in die Krise – die Luft für Wirtz und Slot wird dünner
2
Russland blockiert SIM-Karten zum Schutz vor Drohnen +++ Kiew: Lieferprobleme in Pokrowsk
3
Syriens Präsident al-Scharaa schliesst Annäherung an Israel vorerst aus
4
SP holt die Mehrheit im jurassischen Regierungsrat
5
George als Sündenbock bei Wizards-Niederlage +++ Sinner mit souveränem Sieg
Leopard bricht auf Gelände der Schweizer Botschaft ein
Bei der Schweizer Botschaft in Nepal hat sich am Dienstag ein ungewöhnlicher Vorfall ereignet. Ein Leopard hat sich auf das Gelände geschlichen und musste gerettet werden. Nun ist er im Zoo von Kathmandu untergekommen.
Sogar die Polizei stand im Einsatz, wie es in einem Facebook-Post der Botschaft heisst. Gemeinsam mit Mitarbeitenden des National Trust for Nature Conservation, welche den Central Zoo in Kathmandu führt, wurde der tierische Besucher eingefangen. «Euer Teamwork machte diese Operation zu einem Erfolg», heisst es in dem Post.
Zur Story