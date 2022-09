Zwei Berner Kantonspolizisten wegen Amtsmissbrauchs angeklagt

Die Staatsanwaltschaft für besondere Aufgaben führte gegen den Polizeiangehörigen, der die Fixation vorgenommen hatte, eine Untersuchung wegen Amtsmissbrauchs und Tätlichkeiten. Sie legt ihm in der Anklage zu Last, unverhältnismässig Gewalt ausgeübt zu haben.

Bei der Personenkontrolle eines 28-jährigen Marokkaners am 11. Juni 2021 auf dem Bahnhofplatz sei es zu einem Gerangel mit einer uniformierten Zweierpatrouille der Kantonspolizei gekommen, teilte die Staatsanwaltschaft des Kantons Bern am Freitag mit. Dabei sei der zu kontrollierende Mann zu Boden geführt und dort fixiert worden.

Euro fällt zum Franken auf Rekordtief – und so weit runter könnte es noch gehen

Vor 20 Jahren kostete ein Euro noch 1.48 Franken. Jetzt ist ein Euro nur noch rund 97 Rappen wert. Nach einem kurzen Zwischenhoch könnte der Euro-Franken-Kurs gar noch weiter fallen.

Der Euro ist am Donnerstagmorgen zwischenzeitlich nur noch 0,9465 Rappen wert. Dies war der niedrigste Stand seit der Bargeld-Einführung des Euro am 1. Januar 2002. Grund dafür war der dritte, ungewöhnlich kräftige Zinsschritt der US-Notenbank im Kampf gegen die Inflation. Am Mittwoch erhöhte die Federal Reserve (Fed) ihren Leitzins erneut um 0,75 Prozentpunkte – die Hoffnung: Endlich stabilere Preise. Doch das Risiko ist hoch: Mit der strengen Geldpolitik droht die Zentralbank die Wirtschaft so stark auszubremsen, dass Arbeitsmarkt und Konjunktur abgewürgt werden.