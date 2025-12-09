Nationalrätin Tamara Funiciello, SP-BE, sitzt im Nationalratssaal und trägt eine Jacke mit der Aufschrift «Ni una menos.» Bild: keystone

Hunderte Personen demonstrieren in Bern gegen Gewalt an Frauen

Mehrere hundert Menschen haben am Dienstagabend auf dem Bundesplatz in Bern mehr Geld für den Schutz vor geschlechtsspezifischer Gewalt gefordert. Der Nationalrat hatte am Vortag beschlossen, die Mittel für den Schutz von Frauen vor Gewalt nicht aufzustocken.

Die Demonstrierenden versammelten sich gegen 18.30 Uhr bei kalten Temperaturen vor dem Bundeshaus, wie ein Reporter der Nachrichtenagentur Keystone-SDA berichtete. Sie riefen Parolen wie «Shame on you» und «Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns das Leben klaut». Weiter zündeten sie zahlreiche Kerzen an.

Hinter dem Aufruf stand das Feministische Streikkollektiv Bern. Die häusliche Gewalt in der Schweiz nehme zu, meistens seien davon Frauen und Mädchen betroffen, schrieb das Kollektiv in seinem Aufruf. In diesem Jahr seien bereits 27 Frauen und Mädchen Opfer von Femiziden geworden. Der Schutz vor Gewalt sei keine Verhandlungsfrage, kritisierte das Kollektiv den Ratsentscheid. (sda)